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Случаи подозрения на менингит зафиксировали на Сахалине
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Случаи подозрения на менингит зафиксировали на Сахалине 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
68 сахалинцев с подозрением на энтеровирусную инфекцию обратились в больницы. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
В Сахалинской области зафиксировали почти 70 случаев подозрения на энтеровирусную инфекцию. В их числе девять детей в возрасте до 17 лет с подозрением на энтеровирусный менингит.
Большая часть пострадавших от энтеровирусной инфекции — дети до шести лет. 23 заболевших ребенка посещали дошкольные учреждения.
Также в области зарегистрировали 52 факта укуса клещей. Семь пострадавших из общего числа — дети в возрасте до 17 лет. При этом у двоих взрослых выявили клещевой бореллиоз. В основном клещи кусали людей за городами и поселками в местах отдыха. Наибольшее количество укусов зафиксировали в Южно-Сахалинске — 18 случаев. Также пострадали жители Макаровского, Поронайского, Долинского, Охинского, Углегорского, Анивского, Корсаковского, Тымовского, Холмского, Южно-Курильского и Курильского районов.
Областной Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую ситуацию.
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