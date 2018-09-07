В США детям нелегальных мигрантов отменили ограничение срока задержания 

Вашингтон. США. Администрация президента США отменила ограничение срока задержания детей нелегальных мигрантов. Об этом пишут «Известия».
Ранее они могли находиться под стражей до 20 дней. Теперь же дети будут оставаться с родителями до того момента, пока суд не решит, можно ли предоставить этим семьям статус беженцев.
С апреля по май в США около 2 тыс. детей мигрантов разлучили со своими родителями. Позднее Президент страны Дональд Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей мигрантов. В конце июля более 1,8 тыс. детей воссоединились с родителями.