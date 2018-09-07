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В США детям нелегальных мигрантов отменили ограничение срока задержания
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В США детям нелегальных мигрантов отменили ограничение срока задержания 

ИА «Сусанин» 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Вашингтон. США. Администрация президента США отменила ограничение срока задержания детей нелегальных мигрантов. Об этом пишут «Известия».
Ранее они могли находиться под стражей до 20 дней. Теперь же дети будут оставаться с родителями до того момента, пока суд не решит, можно ли предоставить этим семьям статус беженцев.
С апреля по май в США около 2 тыс. детей мигрантов разлучили со своими родителями. Позднее Президент страны Дональд Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей мигрантов. В конце июля более 1,8 тыс. детей воссоединились с родителями.
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