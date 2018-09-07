Жена Арарата Кещяна поделилась историей первых родов

Звездная мама рассказала, какой подарок сделала себе на 25-летие.

Жена комедийного актера, радио— и телеведущего, экс-участника команды КВН РУДН , звезды ситкома «Универ» Арарата Кещяна поделилась в Instagram нежным фото со старшей дочкой. Звездная мама и успешная бизнесвумен решила рассказать подписчикам, как у нее проходили первые роды. Кате Кещян постоянно задавали вопросы, специально ли она подгадывала этот день. Дело в том, что звездная мама сделала себе лучший подарок на день рождения. Ее малышка Ева появилась на свет 3 сентября 2014 года. А 4 сентября у Кати Кещян день рождения.

«Когда я училась в школе, я загадала, что в мои 25 (не знаю, почему именно эта цифра) я хочу быть замужем и уже родить первого ребёнка. 2014 год. Мне 24, я уже 1,5 года как замужем, глубоко беременна, жду. Срок на 25.08.14. Но🤷‍♀️уже 1 сентября, а Ева никак не хочет выходить. 2-го меня положили, сказали, если завтра не рожу, будут стимулировать. Вечером доктор посмотрел, сделал вывод, что завтра придётся все-таки помочь медикаментозно, потому что девочка и не думает появляться сама😬», — рассказала Катя Кещян.

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Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

6 Сен 2018 в 11:25 PDT Я пришла в палату и начала разговаривать со своим животом 🙈 я такое в фильмах видела 😂 В общем, главным аргументом было: Евочка, у каждой девочки должен быть свой праздник. Давай, выходи. Через 2 часа схватки, ещё через 3,5 я ее держала на руках🙌 3.09.14 в 4:08. Следующий день-моё 25-летие-один из самых счастливых и незабываемых моих дней рождения. Такая вот история😄а то все спрашивают: как так получилось? Желание я загадала давным-давно! Вот как😅

— поделилась звездная мама.

«Да) Вот ещё одно подтверждение, что желания сбываются, а мысли материальны👍🏻😊 Замечательная история❤️🌹», «О господи! Какая же вы великолепная семья! Всегда такие лучезарные фото! Дай бог вам счастья и здоровья! Всегда очень приятно на вас смотреть!🌹🌹🌹», «Здоровья и счастья всем-всем👏👏👏», «Очень красивая доченька у Вас👍💞, здоровья Вам и Вашим девочкам 😉», «👍🏻😁 супер! У меня похожая история с сыном была) др мужа 8, а у сына 9 июля) Весь день 8 июля уговаривала сына подождать.. мол у каждого должен быть свой праздник!)))) в 23:59 сообщила, что можно. Через 2 часа схватки, в 5 утра родился)», «У мужа день рождения 26.07… и сынок родился 26.07… хотя срок ставили на две недели позже. Я утром 26.07 почувствовала боль и тоже стала разговаривать с животиком...говорю, ну давай, раз решил — выходи сегодня 😉… после пошли схватки. Ночью родила сыночка — подарок папе, после двух дочерей 😆», — пожелали Кате Кещян и ее семье подписчицы в Instagram и заодно поделились своими историями.

Кстати, недавно жена Арарата Кещяна призналась, что не справилась бы с детьми без помощи няни. Звездная мама успешно совмещает карьеру и заботу о дочках.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

29 Авг 2018 в 10:47 PDT У нас сейчас немного напряженный период-переживаем смену Няни. Вот, с одной стороны, раньше без нянь жили и нормально было всем. А с другой-представить себе не могу, чтобы няни у нас не было. Я не буду давать оценок «хорошо» это или «плохо», просто понимаю, что, несмотря на то, что семья у меня на первом месте, самореализация от нее далеко не отстает на лестнице приоритетов. Я не буду счастлива, будучи только мамой и женой или только успешной бизнес вумен,

— призналась Катя Кещян.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

12 Авг 2018 в 6:21 PDT «И здесь для меня наступает самое сложное-найти баланс. Это что-то из разряда «миссия невыполнима»😅, потому что кидает из стороны в сторону. Но все равно, сколько бы ни было задач по работе, я с детьми всегда с утра, после восьми вечера и в выходные, если нет мероприятий. Сегодня в комментах одна девушка задала вопрос: возможно ли вообще это совмещать, чтобы и в карьере было норм, и дети не чувствовали себя обделенными?🙄Я не знаю, честно. Но я стремлюсь. Я знаю только одно: без помощников не обойтись, если хочется и делом заниматься, и в семье гармонию сохранить. Но без крайностей, потому что нанимать няню для ребенка с рождения и отдавать малыша полностью ей, потому что работа-это крайность», — откровенно рассказала звездная мама.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

26 Авг 2018 в 11:27 PDT Меня, правда, интересует-есть ли какие-то секреты?😄Мне кажется, все супер-мамочки из Инстаграма только в Инстаграм такие счастливые🙈ну, или у них по 10 помощниц, или мамы живут рядом…это вообще моя мечта 😍,

— предположила Катя Кещян.

«Ничего не имею против нянь! Но своего ребенка никогда не доверю чужой женщине! Я всегда вспоминаю польскую пословицу: «У вас есть целая жизнь, чтобы работать, а дети будут маленькими всего один раз» 👶Каждый сам выбирает, что все-таки для него важнее…», «У меня дочке 2.2, я одна с ней с рождения, везде с собой беру. Работаю в сфере недвижимости и, вот, с ней везде по клиентам. Няням боюсь доверить», «Я никогда бы не доверила своих детей чужому человеку… У меня фантазия бешеная! А если еще показывают, как некоторые няни обращаются с детьми… У нас (слава Богу) рядом свекровь живет), она и остается!», «У меня такая же ситуация. Мама в другом городе, амбиции самореализоваться есть;) только детей у меня четверо! Няня для меня Единственный и прекрасный выход из ситуации. По началу было тяжело, не могла найти своего человека, меняла троих, сильно переживала. Сейчас все устаканилось. Няня с нами уже больше года, дети к ней привыкли, она вообще как член семьи стала», «Вот сколько вас не читаю, ощущение, что переживаю тоже самое! Какое же 100%ое попадание в мои мысли на данный момент! Поразительно!)», — поделились подписчицы своим опытом со звездной мамой.

К слову, Катя Кещян совсем недавно перестала скрывать лицо старшей девочки. Поэтому теперь каждый новый снимок малышки порождает споры среди поклонников. Они постоянно выясняют, на кого Ева больше похожа. Мнения подписчиков звездной семьи все время расходятся.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

20 Авг 2018 в 12:05 PDT Кстати, звездные родители старательно прятали малышку Еву от любопытных глаз. И только в июле этого года впервые показали лицо девочки. В личном блоге Катя Кещян разместила видеоролик, в ходе которого малышка снимает очки и обаятельно улыбается на камеру.

Напомним, что Арарат Кещян с 2013 года женат во второй раз, его избранница — бизнесвумен Екатерина Шепета. В 2014 году супруги впервые стали родителями: на свет появилась малышка Ева. Диана, младшая дочь пары, родилась осенью 2017 года.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

17 Июл 2018 в 11:04 PDT Фото: Instagram @katyakeshchyan