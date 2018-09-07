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Гитарная школа бардовской песни «Ходынка» пригласила в свои ряды новых участников
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Гитарная школа бардовской песни «Ходынка» пригласила в свои ряды новых участников 

Управа района Хорошевский города Москвы + ещё 1 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Для жителей района в центре культуры «Хорошевский» работают несколько секций и кружков музыкального направления. Посещать занятия могут как дети, так и взрослые. Об этом сообщила директор учреждения Галина Зубрилова.
— С трех лет малыши могут посещать занятия музыкального развития, с шести лет мы принимаем ребят в вокально-хоровой ансамбль «Конфетти» и мастерскую вокала «Мечтатели», с пяти лет — в музыкально-театральную студию «Любознайка», — рассказывает Зубрилова. — Также наши преподаватели обучают игре на классической (с шести и семи лет) и акустической гитаре (с шести лет). Десятилетние ребята и старше могут попробовать свои силы в гитарной школе бардовской песни «Ходынка».
Телефоны для справок: 8 (495) 941-54-25 (отделение на Хорошевском шоссе, дом 52, корпус 2) и 8 (499) 195-86-30 (отделение на улице Куусинена, дом 7, корпус 1). (ео)
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