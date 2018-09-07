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Видео дня: что будет, если оставить малыша наедине с дедушкой
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Видео дня: что будет, если оставить малыша наедине с дедушкой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мы собрали для вас видео про то, как малыши остаются наедине с любимыми дедушками. Поверьте, это трогательно и смешно одновременно!
Бабушки и дедушки души не чают в своих внуках, особенно когда они еще совсем маленькие, ведь так приятно подержать малюток на руках, расцеловать их пухленькие щечки, покачать в колясочках и спеть любимым крохам колыбельную.
Иногда родители обращаются к старшим за помощью и оставляют с ними детей на некоторое время. И если с бабушками все понятно, у них есть большой опыт общения со своими детьми, когда те были маленькими, то дедушки, как и любые мужчины, не всегда готовы оставаться наедине с малютками.
Сегодня вы увидите видеоподборку с дедушками, которые полностью уверены в себе и не боятся ответственности и даже, наоборот, счастливы, что могут провести время со своими любимыми внуками.
Родителям стало очень любопытно, и они решили подглядеть, что будет делать эта веселая компания.
Мамы и папы этих малышей поделились роликами в Сети, и теперь мы с вами можем посмотреть эти видео, поднимающие настроение.
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