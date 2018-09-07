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Диана Гурцкая встретилась с новосибирскими незрячими и слабовидящими
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Диана Гурцкая встретилась с новосибирскими незрячими и слабовидящими 

АиФ-Новосибирск + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
6 сентября известная певица Диана Гурцкая побывала в новосибирской коррекционной школе для незрячих и областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Компанию Заслуженной артистке РФ составил врио губернатора Андрей Травников.
Председатель попечительского совета Фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана Гурцкая посещает детские дома по всей России и ищет там будущих «звезд». Поэтому в Новосибирске певица в первую очередь посетила школу №39 для детей с нарушениями зрения.
На встрече, состоявшейся в областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих, Диана Гурцкая с воодушевлением отозвалась об условиях, в которых учатся новосибирцы.
«В то время, когда я училась в музыкальной школе по классу фортепиано, может, у кого-то и были ноты для людей с нарушениями зрения, но не у нас. Помню и линейкой по пальцам били, потому что Бетховена и Баха не могла сыграть, — сказала певица. — Все это потому, что приходилось разучивать наизусть. Но это же просто невозможно! Я шажочками училась: где-то забывала ноты, потому что не было возможности тренироваться. После занятий музыкой шла не домой, а в интернат, и там никто не мог помочь. Тогда не было ни нотных грамот, ничего. А сейчас я вижу, что у детей есть возможность заниматься тем, что нравится. И это здорово».
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