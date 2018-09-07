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Как отвлечь ребенка от компьютерных от игр?
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Как отвлечь ребенка от компьютерных от игр? 

АиФ Красноярск 30 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Сын постоянно играет в видеоигры. Может весь день не отходить от компьютера. Как переключить его внимание на что-нибудь другое?
— Такой образ жизни очень негативно сказывается на здоровье как ребёнка, так и взрослого. Портится осанка, зрение, появляются боли в шее, немеют руки и т. д., — напоминает главный врач Красноярского краевого центра медицинской профилактики Ольга Кутумова. — Хорошей альтернативой чрезмерному увлечению компьютером является грамотно организованный день, включающий достаточную двигательную активность, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры. Только так можно сохранить хорошее самочувствие. Активными видами спорта вообще рекомендуется заниматься не менее 45 минут 3-5 раз в неделю, дополнительно к 1 часу пеших прогулок ежедневно.
Кстати, детям до 6 лет следует ограничить время пользования компьютером до 15 минут, 7-8 лет — 30-40 минут, 9-11 лет — 1-1,5 часа, 12-16 лет — не более 2 часов, с обязательными перерывами через каждые 15-20 минут и ежечасными несложными физическими упражнениями.
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