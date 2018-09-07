В Благовещенске ищут двух пропавших подростков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. / ТАСС /. Полиция и волонтеры в Благовещенске ведут поиски двух мальчиков 12 и 14 лет, которые не вернулись домой из школы в четверг. Об этом ТАСС сообщила в пятницу специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

"В ночь на 7 сентября в полицию поступило сообщение от родителей двух мальчиков, что дети 6 сентября не пришли домой из школы. По факту обращения проводятся оперативно-розыскные мероприятия", — сказала Кутека.

К поискам подростков подключились волонтеры.

"К поискам подключились 13 человек. Мобильные группы осматривают привлекательные для детей объекты — торговые центры, вокзалы, парки. Будем работать до результата, возможно, понадобится увеличение сил", — сказал ТАСС командир поисково-спасательного отряда «Амур» Матвей Веряскин.