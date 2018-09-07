Куда исчезают дети в Дагестане?

На этот раз пропала Акбулатова Айзанат Саидовна, 2012 года рождения из с. Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана.

Об этом сообщили «Замана» в пресс-службе МВД по Дагестану.

Накануне, в районе 13:00 часов дня, девочка вышла из дома и пропала без вести. На девочке было светлое платье и жакет красного цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о девочке или о ее местонахождении, звоните по телефонам: 02, 99-48-16. Или на номер мамы девочки: +7 928 550-60-36 За последнее время, это не единичный случай исчезновения маленьких детей.

Напомним, что в Каспийске, так же при неизвестных обстоятельствах, исчезла Калимат Омарова. Поиски девочки до сих пор не дали результатов.