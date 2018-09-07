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Куда исчезают дети в Дагестане?
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Куда исчезают дети в Дагестане? 

Замана + ещё 3 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
На этот раз пропала Акбулатова Айзанат Саидовна, 2012 года рождения из с. Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана.
Об этом сообщили «Замана» в пресс-службе МВД по Дагестану.
Накануне, в районе 13:00 часов дня, девочка вышла из дома и пропала без вести. На девочке было светлое платье и жакет красного цвета.
Если вы владеете какой-либо информацией о девочке или о ее местонахождении, звоните по телефонам: 02, 99-48-16. Или на номер мамы девочки: +7 928 550-60-36  За последнее время, это не единичный случай исчезновения маленьких детей.
Напомним, что в Каспийске, так же при неизвестных обстоятельствах, исчезла Калимат Омарова. Поиски девочки до сих пор не дали результатов.
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