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В Дагестане найдено тело пропавшей шестилетней девочки
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В Дагестане найдено тело пропавшей шестилетней девочки 

ТАСС + ещё 13 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Тело пропавшей в Кизилюртовском районе Дагестана шестилетней девочки найдено в русле реки. По подозрению в совершении преступления задержана мать ребенка, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СКР по Дагестану.
"9 сентября 2018 года тело девочки обнаружено в русле реки. По подозрению в совершении данного преступления задержана мама ребенка", — сказал представитель ведомства. По его словам, в настоящее время следствие вышло с ходатайством в суд об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства муниципального образования. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в управлении.
Ранее ТАСС сообщал, что 6 сентября вышла из дома и не вернулась жительница села Чонтаул Кизилюртовского района 2012 года рождения. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
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