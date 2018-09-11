В Дагестане найдено тело пропавшей шестилетней девочки

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. / ТАСС /. Тело пропавшей в Кизилюртовском районе Дагестана шестилетней девочки найдено в русле реки. По подозрению в совершении преступления задержана мать ребенка, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СКР по Дагестану.

"9 сентября 2018 года тело девочки обнаружено в русле реки. По подозрению в совершении данного преступления задержана мама ребенка", — сказал представитель ведомства. По его словам, в настоящее время следствие вышло с ходатайством в суд об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства муниципального образования. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в управлении.

Ранее ТАСС сообщал, что 6 сентября вышла из дома и не вернулась жительница села Чонтаул Кизилюртовского района 2012 года рождения. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").