Детский фонд, театр кукол и «Ростелеком» показали сказку особенным детям

«Ростелеком» в партнерстве с региональным отделением «Российского детского фонда» и Алтайским государственным театром кукол «Сказка» организовали для детей больных ДЦП премьерный показ сказки. Спектакль состоялся в Краевом детском психоневрологическом санатории Барнаула.

Артисты привезли в актовый зал санатория театральный реквизит, кукол и соорудили импровизированную сцену. «Ростелеком» позаботился о праздничном оформлении помещения шарами, фигурками «Смешариков» и подарках для маленьких зрителей.

«Лягушку-путешественницу» алтайского режиссера Павла Овсянникова театр кукол готовит к открытию очередного театрального сезона. У детского фонда и кукольного театра стало традицией показывать спектакли детям из социальных учреждений до официальной премьеры.

«В психоневрологическом санатории проходят реабилитацию дети с ДЦП 3-14 лет из городов и районов Алтайского края. Большинство прибывших встречают новый учебный год в лечебном учреждении. Мы решили поддержать маленьких пациентов, поднять настроение. К тому же дети — благодарная публика. Став первыми зрителями, они помогают актерам понять, насколько убедительны их персонажи. Спасибо нашему партнеру — «Ростелекому» за помощь в организации праздника», — сообщила руководитель Алтайского краевого отделения «Российского детского фонда» Оксана Овчинникова.

Спектакль-сказку вместе с родителями посмотрели сорок пациентов санатория. История хвастливой квакушки, мечтавшей полететь с птицами на юг, вызвала у детей восторг. Пронизанная сказочным оптимизмом постановка получилась легкой и смешной.

«Реабилитация для ребенка с ДЦП и мамы — тяжелый, ежедневный труд. В 2016 году мы привозили в санаторий тренажеры и видели, какие усилия предпринимают дети в борьбе с болезнью. В мире волшебной театральной сказки они, забыв обо всем, беззаботно смеялись, сопереживали и хлопали артистам. Желаю пациентам психоневрологического санатория здоровья и сил пройти все испытания», — прокомментировал праздник директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.