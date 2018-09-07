Как перестать нервничать из-за детей и научиться доверять себе: отвечает Людмила Петрановская

Разбираемся, что вызывает родительский невроз и как избавиться от изматывающих переживаний по поводу воспитания детей.

В рамках проекта SelfMamaизвестный семейный и детский психолог Людмила Владимировна Петрановская провела вебинар на тему «Родительский невроз. Как меньше нервничать и больше доверять себе?».

«Летидор» прослушал лекцию и готов поделиться с вами главными мыслями и рекомендациями эксперта.

Попытки стать идеальной мамой травмируют женщину и превращают ее материнство в ужас, а не в счастливое время. Термин «достаточно хорошая мать» обезвредил мину идеального материнства. Но мамы не унимаются и ищут ответ на вопрос «А я достаточно хорошая мать?».

Но точка нормы «хорошая мать» постоянно переносится. Например, когда-то давно маме ставился «зачет», если она «не бросила, выкормила», потом нормой считался уровень «дала хорошее образование», а сейчас требования к матерям просто зашкаливают. Разберемся почему.

Как изменилось отношение к детям за последние столетия

Мы живем в неслыханный в истории человечества период: сокращение численности детей в сочетании с их хорошей выживаемостью. Раньше люди жили в таких условиях: рожай побольше — кто-нибудь да вырастет. Но буквально в течение последних двух веков произошел целый ряд процессов, которые в корне изменили ситуацию. Медицина победила многие эпидемии, и детская смертность существенно сократилась. А урбанизация во всем мире уменьшила количество детей в семьях.

Потому что ребенок в деревне — это рабочие руки уже с 4-5 лет, а в городе — помеха вплоть до 12 лет.

Конечно, многие любящие родители могут не согласиться с этим, обосновывая свою точку зрения возвышенными суждениями. Но суровая реальность есть суровая реальность, прагматика все-таки рулит.

В сельской местности иметь много детей было выгодно. Деревенский малыш уже с 4 лет вполне может пасти гусей, а чашка супа для него всегда найдется. В городе же все с точностью до наоборот: в хозяйстве от ребенка прока никакого нет, а мороки очень много — следить, сопровождать, волноваться, как бы с ним ничего не вышло.

Конечно, в обществе есть тонкий «слой» родителей, для которых таких проблем не существует, но для массового населения много детей становится непозволительной роскошью.

Поэтому неудивительно, что, как только люди переселяются в города, снижается рождаемость. Многодетные семьи с десятью детьми уже превратились в экзотику. Нормой становятся семьи с одним, двумя, тремя детьми.

Высокая выживаемость + урбанизация + надежная контрацепция = невиданный человечеству демографический переход.

Детей стало мало, они стали дорогими. Каждый ребенок — ценность. Во многих странах их сейчас гораздо меньше, чем взрослых.

Меньше стало не только детей, но и молодежи, чего тоже никогда не было в истории человечества. Например, демографы говорят, что в 1917 году средний возраст человека в России был 19 лет. А сейчас средний возраст — около 40 лет.

Почему современные дети превратились в инвестицию

Итак, из всего вышесказанного мы можем сделать два важных вывода:

Детей стало мало, они стали «ценнее».

Дети перестали быть венчурным проектом.

А почему они были венчурным проектом? Еще Януш Корчак (выдающийся польский педагог, писатель, врач) писал в начале XX века: «Ребенок — это как посев озимых: то ли взойдет, то ли нет».

Когда из 10 детей выживало двое, каждый ребенок был венчурным проектом — вкладываться в него, цинично говоря, особого смысла не было. А все потому, что корь и скарлатина приходили и забирали. Сейчас мы даже в страшном сне не можем себе такое представить. Мы исходим из того, что рожаем детей для долгой жизни.

В результате ребенок перестал быть венчурным проектом, он стал инвестицией.

Причем главной инвестицией для большинства людей. Для некоторых семей дети становятся единственной поддержкой в старости. Пресловутым стаканом воды мы уже не удовлетворимся — человеку нужно что-то «покалорийнее».

Мы, современные люди, хотим, чтобы наши дети были не только здоровыми, но и успешными и счастливыми. Ребенок становится вложением наших смыслов, ожиданий, времени, сил, эмоций и так далее. Соответственно, как только мы начинаем так воспринимать детей, сразу вырастает и количество наших переживаний по поводу их воспитания.

Как социум давит на родителей

Трепетное отношение родителей к детям тут же обросло маркетологией: «Если люди хотят в это инвестировать — в чем проблема, мы поможем потратить ваши деньги!» Появляется то, чего раньше не было, — различные товары и услуги для детей.

Развивающие приспособления и новые придумки для малышей продвигаются с подтекстом: «Вы вообще родители? Тогда почему не купили своему ребенку новую модель ортопедических сандаликов за 300 евро?»

Что касается вещей, многие родители все же находят в себе силы смотреть на это со здравым смыслом. А вот если речь начинает идти об успехах ребенка и о том, что он должен раскрывать свой потенциал («Вдруг мой малыш маленький гений!»), то мамы и папы готовы превратить детство ребенка в бесконечное развитие.

Вся эта история очень невротизирует и родителей, и детей.

Минус такого отношения к воспитанию не только в том, что оно съедает много сил и времени, но еще и подогревает родительские амбиции и ожидания, которые при встрече с реальностью неминуемо рушатся. Потом выясняется, что от того, что ребенка научили читать в три года, умнее он не стал. Это неприятное открытие. Мамы и папы вольно или невольно транслируют детям свои переживания.

В этой гонке родители часто забывают, что все имеет свою прочность, в том числе человеческая психика, способность адаптироваться и оправдывать ожидания.

Сегодня в социальных сетях можно видеть, как родители меряются достижениями детей, сравнивают оценки, конкурсы, олимпиады, победы, достижения… И вот здесь начинается невроз: «Вот у них уже, а мой еще!»

Масла в огонь подливают и статьи в интернете, которые утверждают, что причина проблем ребенка кроется именно в ошибках воспитания. И даже самые хорошие мамы начинают выискивать ситуации, когда они могли быть не правы. В итоге они травмированы, напуганы и невротизированы собственными познаниями в психологии.

Не принимайте слишком близко к сердцу подобные слова психологов, ведь даже выводы, полученные в результате исследований, могут быть поспешными.

Почему многие родители испытывают комплекс вины и занимаются самоедством? Потому что под давлением социума они воображают, что от них зависит вся жизнь их ребенка. Родительский нервоз и чувство вины — это обратная сторона ощущения всемогущества.

Как только мы позволим себе верить, что мы способны вылепить из своих детей все, что нам захочется, возникает чувство вины за то, что какие-то замыслы не осуществились. Это вовсе не значит, что мы не важны в жизни ребенка. Но не стоит путать важность и комплекс всемогущества, который неизбежно рождает комплекс вины — мамы начинают переживать: «Это я недосмотрела! Надо было приложить больше стараний!»

Многие родители неверно трактуют теорию привязанности, приписывая ей цель — выбиться из сил, заработать невроз, но вырастить счастливого ребенка.

Осознание истинного предназначения привязанности поможет сделать первый шаг к победе над тревогой, комплексом вины и неврозом.

Как победить родительский невроз

Важно понять, что цель теории привязанности родителя к ребенку заключается только в том, чтобы ребенок вырос. Не вырос успешным, счастливым — это зависит не только от воспитания, — а просто вырос. В отношении неандертальцев эта теория работала точно так же, как и в отношении современных родителей, тревожащихся о раннем развитии.

Природа привязала родителя к ребенку, чтобы взрослый человек не забыл малыша под кустом и не ушел заниматься более интересным делом, будь то охота на оленя, секс или защита диссертации.

Теория привязанности — про то, что ребенок имеет свои потребности, которые пока не может удовлетворить, в этом ему должны помочь родители. За хорошее удовлетворение потребностей ребенка природа награждает родителя: он получает удовольствие от того, что видит своего малыша здоровым и радостным.

Самое главное, что мы даем ребенку, — это то, что мы вообще у них есть.

И дети тоже обязательно должны это знать. Конечно, это не значит, что родителям нужно посвящать все время ребенку в ущерб своим делам, достаточно дать ему понять, что в случае необходимости они отложат все в сторону и придут на помощь.

Это не про то, кто будет делать с ребенком уроки, а про то, кто будет с ним рядом, когда ему действительно плохо.

Еще одно важное условие: родитель должен быть взрослым человеком. Порой это бывает нелегко. Но для ребенка вредно видеть маму и папу, которые не справляются со своими жизненными вопросами и эмоциями. Поэтому в первую очередь необходимо работать с собой, а потом уже с детьми. Несмотря на это, сейчас появляется все больше публикаций и рекомендации, как на самом деле надо воспитывать детей.

Сохраняйте критичность, не позволяйте запугивать себя такой информацией.

Все то, что говорится о вашем влиянии на детей, не всегда верифицировано. А иногда это и вовсе фантазии человека, основанные исключительно на его опыте детства. С вашим ребенком живете вы, а значит, вы знаете его лучше, чем сотня психологов. Поэтому если сказанное противоречит вашей интуиции, то с большей вероятностью ваша интуиция права.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!