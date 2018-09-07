Соцсети: ребёнок распорол ногу на детской площадке на Ставрополье 

Ребёнок покалечился на детской площадке в парке Изобильного, сообщили в региональном сообществе «ЧП Ставрополь».
Мама пострадавшего ребёнка рассказала, что мальчик провалился в дыру на площадке и распорол ногу ржавым гвоздём. Рану пришлось зашивать в больнице. К счастью для пострадавшего, гвоздь не задел мышцы и вену.
«Городской парк находится в запущенном состоянии. Детские площадки, горки и качели давно пришли в негодность», — рассказала мать пострадавшего мальчика.
Напомним, ранее СКР по СК начал проверку спортивной площадки в станице Ессентукской, где, по данным соцсетей и ряда СМИ, несколько детей лишились пальцев.