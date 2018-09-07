Отнять конфетку у ребенка: из-за первоклассницы вызвали группу быстрого реагирования

В Томске сотрудники магазина «Абрикос» вызвали группу быстрого реагирования из-за 7-летнего ребенка. Девочка покупала несколько сладостей, но за один леденец рассчитаться забыла.

Когда это обнаружилось, ребенок хотел доплатить за конфету, но сотрудник внутренней службы безопасности все равно вызвал вооруженную охрану, сообщает "Интерфакс"

Прибывшее «подкрепление» весьма удивилось, что их помощь понадобилась для задержания маленького ребенка. Подоспевшая в магазин мать девочки со слезами уговорила охранников отпустить дочку.