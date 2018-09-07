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На форуме-выставке в Челябинске обсудили индекс благополучия ребенка
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На форуме-выставке в Челябинске обсудили индекс благополучия ребенка 

РИА Новости 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен — РИА Новости. На выставке-форуме в Челябинске «Вместе ‒ ради детей! Вместе 10 лет» прошел интерактивный практикум «Индекс благополучия ребенка в семье». Встреча состоялась в формате «профессионалы для профессионалов». Работники московской научно-практической лаборатории «Психологические инструменты» обсудили с коллегами-психологами из регионов важнейшие проблемы психологического развития детей.
Особенностью практикума стала его полная интерактивность, все участники с помощью мобильных телефонов и специального сайта могли отвечать на вопросы модераторов, а все ответы появлялись в онлайн-режиме на большом экране.
В частности, на практикуме прозвучал вопрос: современные дети, какие они? Психологи в зале предложили такие определения, как «свободные», «продвинутые», «креативные», «разные» и десятки других вариантов.
Затем участникам практикума предложили проголосовать по вопросу: какой главный признак благополучия ребенка?
Собравшиеся в качестве ответа предложили «любовь», «здоровье», «успешность», «гармоничность» и еще ряд ответов.
Педагог-психолог Татьяна Шинина рассказала об исследованиях американских ученых, согласно которым дальнейшую успешность ребенка можно оценить по нескольким основным компетенциям: критическое мышление, коммуникация (способность обмениваться информацией), сотрудничество (умение договариваться), креативность, уверенность.
Также в процессе практикума состоялись видеомосты, участниками которых стали спикеры из Великобритании, США, Болгарии. Они высказали свое мнение о факторах, влияющих на благополучие ребенка.
"На самом деле все говорят про одно и то же. Все говорят про коммуникацию, все говорят про уверенность, все говорят про то, что планшеты — это плохо, а благополучная семья и хорошие взаимоотношения в семье — это то, что нужно. И не имеет значения, где ты живешь, в какой стране, на каком языке ты говоришь", — отметила педагог-психолог Инна Морозова.
Она отметила, что во всем мире проходит глобальная цифровизация детей.
"Сегодня гаджеты заменяют значимого взрослого, — отметила Татьяна Шинина, ‒ и в дальнейшем эта тенденция будет только продолжаться. Поэтому в отличие от советского времени у детей наблюдается задержка речевого развития".
На мероприятии собрало около 700 участников более чем из 50 регионов России. Выставка-форум является федеральной диалоговой площадкой, где создается уникальное пространство для демонстрации результатов программной и проектной деятельности, обмена эффективными решениями в сфере поддержки детства, распространения лучшего опыта, формирования и поддержки профессиональных сообществ, межведомственных и межсекторных команд, повышения профессиональной компетентности специалистов. Деловая программа выставки-форума включает более 100 мероприятий.
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