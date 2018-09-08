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В рамках проекта «Я в безопасности!» полицейские Томской области проводят профилактические мероприятия с первоклассниками
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В рамках проекта «Я в безопасности!» полицейские Томской области проводят профилактические мероприятия с первоклассниками 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 1 1 час назад
В Верхнекетском районе Томской области полицейские провели с первоклассниками Белоярской школы №1 практический урок по безопасности. Сотрудник Госавтоинспекции на практике показал маленьким школьникам, как правильно переходить проезжую часть. Для этого дети, вместе с учителями, вышли на пешеходный переход, расположенный рядом со школой.
На улице юные участники дорожного движения вспоминали, где должны ходить пешеходы и как правильно вести себя на автобусной остановке. Порадовали первоклассники сотрудника полиции своим знаниями о правилах перевозки детей в автомобилях и автобусах. Полицейский, в свою очередь, напомнил ребятам том, что устраивать игры возле проезжей части запрещено, и рассказал о том, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости необходимо иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.
В Каргасокском районе Томской области главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Александр Ивдра также провел детей безопасным маршрутом.
Сначала первоклассники повторили значения дорожных знаков, правила дорожного движения для пешеходов, после чего, в сопровождении сотрудников ГИБДД, прошли безопасными маршрутами по району, в котором располагается школа. По ходу движения инспекторы ГИБДД обращали внимание детей на дорожные знаки и на «опасные места».
В процессе занятия дети рассказали, каким маршрутом они ходят домой и в школу, и это позволило на практике указать на ошибки и нарушения правил движения при движении домой из школы и обратно. По окончании мероприятия детям в подарок были вручены световозвращатели.
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Женский форум
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