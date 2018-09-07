В Томской области в рамках акции «Я в безопасности!» полицейские провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада

В детском саду «Березка» села Подгорное Чаинского района инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения и старшим инспектором по делам несовершеннолетних проведено профилактическое мероприятие «Ребенок-главный пассажир».

Целью мероприятия стало привлечение внимания родителей к необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения при осуществлении перевозки маленьких пассажиров.

В роли инспекторов дорожного движения выступили воспитанники детского сада «Березка», на которых легла непростая задача — рассказать родителям о правилах дорожного движения в стихотворной форме. С этим заданием ребята справились на отлично, а после прочтения важного наставления, вручили родителям памятки и специальные наклейки на автомобиль. Ребятам данное мероприятие понравилось и спустя некоторое время они окончательно вжились в роль инспекторов дорожно-патрульной службы.

В рамках мероприятия, в здании детского сада была также организована выставка рисунков, посвященных правилам дорожного движения. Родители воспитанников не остались равнодушными и с радостью знакомились с детскими работами, после чего поблагодарили полицейских за организованную акцию.