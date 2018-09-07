Детский лагерь «Созвездия»

Лагерь «Созвездия» занимается программами детского оздоровительного и образовательного отдыха. Они разнообразны: развивающие спортивные мероприятия, тематические ролевые и бизнес-игры, веревочные курсы, творческие мастерские, занятия иностранными языками, танцевальные и музыкальные конкурсы, ток-шоу и викторины. За один день проходит от одного до трех общелагерных и 2-3 отрядных мероприятий. Ежедневно идут занятия в Звездной Академии наук по направлениям Спорт, Творчество и Искусство, Образование и Наука.

Отрядов здесь не существует — дети распределяются на группы с названиями в зависимости от тематики каждой смены (города, страны, планеты, острова, киностудии и т.д. и т.п.). Не бывает и двух одинаковых программ в летний период.

Лагерь работает круглый год, есть программы выходного дня: компания предоставит родителям и ребенку список вариантов для отдыха на уикенд.

Узнать подробнее о лагере, сменах и приобретении путевки можно на сайте компании.