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Детский лагерь «Созвездия»
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Детский лагерь «Созвездия» 

CHIPS journal 43 минуты назад
Фото: CHIPS journal
Лагерь «Созвездия» занимается программами детского оздоровительного и образовательного отдыха. Они разнообразны: развивающие спортивные мероприятия, тематические ролевые и бизнес-игры, веревочные курсы, творческие мастерские, занятия иностранными языками, танцевальные и музыкальные конкурсы, ток-шоу и викторины. За один день проходит от одного до трех общелагерных и 2-3 отрядных мероприятий. Ежедневно идут занятия в Звездной Академии наук по направлениям Спорт, Творчество и Искусство, Образование и Наука.
Отрядов здесь не существует — дети распределяются на группы с названиями в зависимости от тематики каждой смены (города, страны, планеты, острова, киностудии и т.д. и т.п.). Не бывает и двух одинаковых программ в летний период.
Лагерь работает круглый год, есть программы выходного дня: компания предоставит родителям и ребенку список вариантов для отдыха на уикенд.
Узнать подробнее о лагере, сменах и приобретении путевки можно на сайте компании.
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