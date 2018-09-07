Минтруд ждёт предложений о способах организации присмотра за дошкольниками по месту работы родителей

Министерство труда и социальной защиты РФ предполагает к 1 июля следующего года получить от сообществ предпринимателей предложения относительно того, как можно организовать присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в помещениях работодателей. Осуществление данной инициативы даст возможность россиянкам ходить на работу с детьми.

Детская комната по присмотру и уходу за детьми / http://ds75.detkin-club.ru/