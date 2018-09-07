Минтруд ждёт предложений о способах организации присмотра за дошкольниками по месту работы родителей 

Министерство труда и социальной защиты РФ предполагает к 1 июля следующего года получить от сообществ предпринимателей предложения относительно того, как можно организовать присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в помещениях работодателей. Осуществление данной инициативы даст возможность россиянкам ходить на работу с детьми.
Детская комната по присмотру и уходу за детьми / http://ds75.detkin-club.ru/
По информации газеты «Известия», такой пункт был включён в рабочую версию плана мероприятий по реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трёх лет», являющегося часть рабочей версии национального проекта «Демография». Документ и другие предложения по нацпроекту, подписанные главой Минтруда РФ Максимом Топилиным, были направлены в регионы. При этом в документе отмечено, что подобная услуга по присмотру за детьми может способствовать повышению занятости женщин, но для организаций она не будет обязательной. Напомним, что в соответствии с планами министерства, к 2024 году должны будут работать 68,5% мам дошкольников (на 31 декабря 2017 года этот показатель составлял 65,8%). Как рассказала газете «Известия» Наталия Ушакова, глава комитета по соцразвитию и трудовым отношениям «Опоры России», речь идёт об организации детских комнат внутри офисов. Она полагает, что было бы логично предоставлять работодателям субсидии на организацию таких помещений. При этом, по мнению эксперта, востребованными, скорее всего, станут комнаты, где можно будет принимать малышей на срок до четырёх часов, поскольку у многих женщин с детьми работают неполный день. Н. Ушакова выразила надежду, что открыть детские комнаты смогут госучреждения, поскольку там, как правило, трудится свыше 100 человек, а также крупные компании с крупными офисами и торговыми площадями. Предприниматели могут реализовать упомянутую инициативу за счёт аренды помещений в торговых и деловых центрах. Кроме того, целесообразно было бы создавать детские комнаты при медицинских учреждениях и школах.