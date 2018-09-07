Девочка с откушенной губой скончалась в Анапе. Ее покалечила мать 

В Анапе умерла девятилетняя девочка, которой в 2015 году мать откусила нижнюю губу и нос. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Девочка скончалась 5 сентября в больнице от остановки сердца.
В 2015 году в городскую детскую больницу Ревды (Свердловская область) попала шестилетняя Катя С. Девочка мешала матери спать, поэтому та откусила ей нижнюю губу и нос. Кроме того, у малышки была высокая степень дистрофии: она весила 10 килограммов — как полуторагодовалый ребенок. Также у Кати были многочисленные шрамы на теле и голове, эпилепсия и ДЦП.
В отношении матери возбудили уголовное дело. Отец не занимался воспитанием ребенка.
Осенью 2016 года бортом МЧС Катю доставили в Москву. Там она четыре месяца посещала столичные и федеральные больницы. А в апреле 2017-го девочке нашли новую семью, и она улетела из Екатеринбурга в Анапу. Катю везли спецбортом, так как врачи запретили ей полет на обычном рейсе.