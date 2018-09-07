Девочка с откушенной губой скончалась в Анапе. Ее покалечила мать

В Анапе умерла девятилетняя девочка, которой в 2015 году мать откусила нижнюю губу и нос. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Девочка скончалась 5 сентября в больнице от остановки сердца.

В 2015 году в городскую детскую больницу Ревды (Свердловская область) попала шестилетняя Катя С. Девочка мешала матери спать, поэтому та откусила ей нижнюю губу и нос. Кроме того, у малышки была высокая степень дистрофии: она весила 10 килограммов — как полуторагодовалый ребенок. Также у Кати были многочисленные шрамы на теле и голове, эпилепсия и ДЦП.

В отношении матери возбудили уголовное дело. Отец не занимался воспитанием ребенка.