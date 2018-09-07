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Девочка с откушенной губой скончалась в Анапе. Ее покалечила мать
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Девочка с откушенной губой скончалась в Анапе. Ее покалечила мать 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Анапе умерла девятилетняя девочка, которой в 2015 году мать откусила нижнюю губу и нос. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Девочка скончалась 5 сентября в больнице от остановки сердца.
В 2015 году в городскую детскую больницу Ревды (Свердловская область) попала шестилетняя Катя С. Девочка мешала матери спать, поэтому та откусила ей нижнюю губу и нос. Кроме того, у малышки была высокая степень дистрофии: она весила 10 килограммов — как полуторагодовалый ребенок. Также у Кати были многочисленные шрамы на теле и голове, эпилепсия и ДЦП.
В отношении матери возбудили уголовное дело. Отец не занимался воспитанием ребенка.
Осенью 2016 года бортом МЧС Катю доставили в Москву. Там она четыре месяца посещала столичные и федеральные больницы. А в апреле 2017-го девочке нашли новую семью, и она улетела из Екатеринбурга в Анапу. Катю везли спецбортом, так как врачи запретили ей полет на обычном рейсе.
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