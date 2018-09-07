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В Анапе умерла девочка из Ревды, которой собственная мать откусила губу
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В Анапе умерла девочка из Ревды, которой собственная мать откусила губу 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В социальных сетях сообщают, что в Анапе умерла 9-летняя девочка из Ревды. Несколько лет назад собственная мать откусила ей губу. Уточняется, что у ребенка остановилось сердце.
У девочки было ДЦП, она воспитывалась в семье в Ревде Свердловской области. В 2015 году пьяная мать, разозлившись на сильно плакавшую дочь, сильно покусала ей лицо. Девочку госпитализировали с откушенной губой, частично съеденным носом и побоями. При этом скорую помощь ребенку вызвали лишь спустя несколько суток.
Отмечается, что ребенок после случившегося перестала ходить, разговаривать и даже сидеть. Мать, в свою очередь, лишили родительских прав и отправили в колонию.
В апреле 2018 года ееусыновиласемья из Анапы. Туда ребенка перевезли спецбортом МЧС.
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