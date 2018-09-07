В Анапе умерла девочка из Ревды, которой собственная мать откусила губу

В социальных сетях сообщают, что в Анапе умерла 9-летняя девочка из Ревды. Несколько лет назад собственная мать откусила ей губу. Уточняется, что у ребенка остановилось сердце.

У девочки было ДЦП, она воспитывалась в семье в Ревде Свердловской области. В 2015 году пьяная мать, разозлившись на сильно плакавшую дочь, сильно покусала ей лицо. Девочку госпитализировали с откушенной губой, частично съеденным носом и побоями. При этом скорую помощь ребенку вызвали лишь спустя несколько суток.

Отмечается, что ребенок после случившегося перестала ходить, разговаривать и даже сидеть. Мать, в свою очередь, лишили родительских прав и отправили в колонию.