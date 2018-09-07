Женщину-депутата Астраханской думы осудили за материнство 

По этому поводу была даже созвана комиссия по депутатской этике. Из ее заключения следует, что работа Госдумы была затруднена по причине того, что два раза в зале присутствовал ребенок. От Шеиной потребовали соблюдения норм и правил, а по словам ее мужа, в личном общении высказали и более грубые претензии. Кроме того, ей настоятельно было предложено нанять прислугу для присмотра за ребенком.
При этом во многих других странах мира женщины-политики берут с собой на работу детей, особенно если те находятся на грудном вскармливании. Это не вызывает ни малейшего осуждения у их коллег.