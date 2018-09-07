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Женщину-депутата Астраханской думы осудили за материнство
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Женщину-депутата Астраханской думы осудили за материнство 

Детстрана.ру 29 минут назад
Фото: Детстрана.ру
По этому поводу была даже созвана комиссия по депутатской этике. Из ее заключения следует, что работа Госдумы была затруднена по причине того, что два раза в зале присутствовал ребенок. От Шеиной потребовали соблюдения норм и правил, а по словам ее мужа, в личном общении высказали и более грубые претензии. Кроме того, ей настоятельно было предложено нанять прислугу для присмотра за ребенком.
При этом во многих других странах мира женщины-политики берут с собой на работу детей, особенно если те находятся на грудном вскармливании. Это не вызывает ни малейшего осуждения у их коллег.
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