Умирают дети до трех лет: медики призывают самарцев сделать прививки против гриппа

Вакцинация продлится в течение месяца

В Самарской области стартовала вакцинация против гриппа. Продлится она недолго, в течение месяца. Сейчас работает 325 прививочных кабинетов и 957 бригад. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Сочинская.

По ее словам, в медицинские учреждения уже доставили половину заявленной вакцины. Она отечественная и безопасная. Прививка не защищает на 100% от вируса, но сводит к минимуму вероятность заболевания и возможность осложнения.

— В прошлом году прививали 44,4% населения. В этом году планируем увеличить показатель до 48,7%, — рассказала Татьяна Сочинская. — В первую очередь прививаем граждан с хроническими заболеваниями сердца, легких, ожирением и сахарным диабетом. Наравне с ними — дети и беременные.

Больше всего подвержены риску заболевания малыши от 6 месяцев до 3 лет. Именно их родители чаще всего отказываются от вакцинации.

— Все случаи смерти детей от вируса гриппа были в возрасте до 3 лет, чьи родители отказывались от прививки, — объяснила Татьяна Сочинская.

По национальному календарю прививки от гриппа делают детям, школьникам, студентам, беременным, лицам старше 60 лет, сотрудникам медицинских и образовательных учреждений, работникам зоопарка и сферы обслуживания. Подключиться к кампании призывают всех работодателей.

— Особое внимание вакцинации следует уделить гражданам, которые связаны с птицеводством. Это сотрудники птицефабрик, люди, которые занимаются разведением птиц. сотрудники зоопарков, в том числе контактных, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова.

Такое заявление связано с объявлением карантина по птичьему гриппу, который действовал этим летом в Самарской области. Зараженных птиц нашли в 14 подсобных хозяйствах. Их ликвидировали.