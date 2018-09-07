44-летний Робби Уильямс стал отцом в третий раз

У Робби Уильямса и его супруги родился третий ребенок. Айда Филд в своем Instagram меньше часа назад разместила снимок с крохотной ладошкой. Оказалось, что девочку паре родила суррогатная мать.

— подписала фото супруга Робби.

Напомним, Робби и Айда поженились в 2010 году. У пары подрастают дочь Теодора и сын Чарльтон, которым этой осенью исполнится 6 лет и 4 года соответственно. Поздравляем пару с рождением третьей дочери!

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Фото:Global Look Press, Instagram