Ещё
44-летний Робби Уильямс стал отцом в третий раз
Далее:
Читайте также:
Ещё
Пять самых грязных вещей в вашей квартире
Пять самых грязных вещей в вашей квартире

44-летний Робби Уильямс стал отцом в третий раз 

WMJ.ru 18 минут назад
Фото: WMJ.ru
У Робби Уильямса и Айды Филд родился третий ребенок.
У Робби Уильямса и его супруги родился третий ребенок. Айда Филд в своем Instagram меньше часа назад разместила снимок с крохотной ладошкой. Оказалось, что девочку паре родила суррогатная мать.
— подписала фото супруга Робби.
Напомним, Робби и Айда поженились в 2010 году. У пары подрастают дочь Теодора и сын Чарльтон, которым этой осенью исполнится 6 лет и 4 года соответственно. Поздравляем пару с рождением третьей дочери!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press, Instagram
WMJ.ru: последние новости
Супруги Клэр Дэйнс и Хью Дэнси стали родителями во второй раз 50-летний Дэниэл Крэйг и 48-летняя Рэйчел Вайс стали родители Ставим двойку! Жуткие узоры-«червяки», кольчуга вместо бюстгальтера и другие модные провалы звезд в августе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые громкие расставания ушедшего лета5
Пять самых грязных вещей в вашей квартире
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Знаменитости, вступившие в брак со своими фанатами
Знаменитости с психическими расстройствами
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение