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Как помочь ребенку найти друзей? 8 проверенных советов
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Как помочь ребенку найти друзей? 8 проверенных советов 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Это проблема
Прежде всего, стоит осознать, это проблема. Отмахиваться и говорить: «Мал ещё!», «Какие его годы?!» неправильно. Человеку в любом возрасте необходимо общение со сверстниками, и маленькому ребёнку тем более. Кому понравиться быть изгоем общества? Разочарование и страх перед ровесниками могут привести к психологическим проблемам в дальнейшем.
Создаём условия
Итак, проблема есть, но её можно устранить, особенно, если вы готовы ему в этом помочь. Психологами доказано, у детей до 10 лет дружба ассоциативная. То есть они общаются с теми ребятами, которых встречают в определённой ситуации (рядом живут, вместе ходят в детский сад, их родители дружат), и мало озадачиваются тем, чтобы найти возможность подружиться с тем, с кем труднее встретиться. Таким образом, чтобы помочь малышу, надо просто создать удобную для дружбы ситуацию, например, пригласить в гости ребят с детской площадки, устроить детский праздник, водить кроху в какой-то развивающий кружок, где есть его сверстники.
Язык — враг
Часто общение не завязывается только потому, что малыш не знает, как его завязать. Такие, казалось бы, простые и примитивные фразы, как «можно я с тобой поиграю?», «привет, меня зовут …», «давай дружить» ребёнок может просто не знать. Проговорите с ним важные слова, объясните, что необходимо быть вежливым и ненавязчивым. Устройте дома кукольный театр и проиграйте разные ситуации, чтобы устранить застенчивость крохи и научить правильно себя вести.
Этикет общения
Не только первые фразы, но и дальнейшее неправильное поведение может отпугнуть потенциальных друзей. Не все родители уделяют время, чтобы рассказать ребёнку, что хвастаться нехорошо, драчливых и жадных людей не любят, а обсуждать друзей при них же — дурной тон. Читайте крохе больше детской литературы и вместе анализируйте поведение героев в дружбе.
Личный пример
Можно сто раз объяснять, как важно быть хорошим другом, а можно просто продемонстрировать личный пример, и он окажется более эффективным. Дружите сами, рассказывайте ребёнку, как важно помогать и что-то давать другим, не обязательно материальное, душевное — тепло, заботу, улыбку.
Дружба для друзей
Детскую дружбу легко сломать, если вмешиваться в неё. «Вовка неправильно поступил. Скажи ему, что…», «Он у тебя глупый какой-то!», «Я бы на твоём месте обиделась!», «Не дружи с ними!» — подобные советы и вмешательства родителей ничем хорошим не закончатся. Вы на своём месте, а ребёнок на своём, и пусть он сам решает, как поступать.
Интересоваться
Но и совсем устраняться не стоит. Если вы заметили, что ребёнок грустит и переживает, обязательно расспросите его, что не так. Хорошо бы вообще время от времени интересоваться, во что он играет с ребятами, хорошо ли малышу в этих играх. Ребёнок должен знать, вам не всё равно, и вы всегда готовы прийти на помощь.
Развивать
Легко находит друзей уверенный в себе ребёнок, поэтому развивайте своего малыша физически и эмоционально. Спортивные кружки, общение с родителями, комплименты, любовь и ласка — это те самые важные вещи, которые необходимы крохе, которые дают ему понять: «Ты хороший! Ты лучший! И многие хотят с тобой дружить! Попробуй, и у тебя всё получится!».
Помочь ребёнку найти друзей — задача непростая, но важная. Вспомните себя в его возрасте, поделитесь своим опытом, поддержите, ведь малышу сейчас очень трудно!
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