Суррогатная мать родила Робби Уильямсу третьего ребенка

Музыкант Робби Уильямс и его супруга Айда Филд стали родителями в третий раз. Как сообщила Айда у себя в инстаграме, в семье родилась девочка.

"Добро пожаловать в мир, Колетт (Коко) Жозефин Уильямс! Это был долгий и трудный путь, потому мы все хранили в секрете. Семьи прирастают по-разному, и эту малышку, биологически нашу дочь, выносила невероятная суррогатная мать, которой мы будем вечно благодарны", — не стала скрывать Айда в подписи к фото, на котором сплелись пять рук.

Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году. Их старшей дочери Теодоре сейчас 5 лет, а сыну Чарлтону — 3 года.