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Суррогатная мать родила Робби Уильямсу третьего ребенка
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Суррогатная мать родила Робби Уильямсу третьего ребенка 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Музыкант Робби Уильямс и его супруга Айда Филд стали родителями в третий раз. Как сообщила Айда у себя в инстаграме, в семье родилась девочка.
"Добро пожаловать в мир, Колетт (Коко) Жозефин Уильямс! Это был долгий и трудный путь, потому мы все хранили в секрете. Семьи прирастают по-разному, и эту малышку, биологически нашу дочь, выносила невероятная суррогатная мать, которой мы будем вечно благодарны", — не стала скрывать Айда в подписи к фото, на котором сплелись пять рук.
Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году. Их старшей дочери Теодоре сейчас 5 лет, а сыну Чарлтону — 3 года.
К помощи суррогатных матерей в звездных семействах прибегают нередко. Так, в начале года суррогатная мама родила третьего ребенка (дочь) для звезды реалити Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста.
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