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В Татарстане массово госпитализированы школьники
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В Татарстане массово госпитализированы школьники 

Казанский репортер 6 сентября 2018
16 детей поступили в больницу Актанышского района Татарстана. По словам источника «Татар-информ», все пострадавшие — школьники. По предварительной версии, диагноз детей — кишечный грипп. В Министерстве здравоохранения РТ информацию о пострадавших подтвердили, отметив, всем оказана медицинская помощь. Обследование пациентов продолжается. «Актанышская ЦРБ обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания помощи пациентам при массовом поступлении», — сообщили в пресс-службе, добавив, анализы детей пока в лаборатории. Выводы о болезни можно будет делать, как только будут готовы результаты. Другие детали произошедшего пока не приводятся.
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