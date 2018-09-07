Мамин опыт: мой сын играет в куклы

Игрушки без разделения по полу. Хочешь катать машинку? Пожалуйста. Хочешь покормить плюшевого зайца и устроить чаепитие с Барби? Мама с папой только поддержат! И уж точно на детской площадке мой сын не услышит презрительного «пойдём отсюда, это для девочек».

Нет насилию в играх. Уже писала об этом и повторю: воспитывать солдата — убийцу — пушечное мясо я отказываюсь. Стрелять в людей, пусть и понарошку, неприемлемо, и сын не получит на праздники ни деревянного меча, ни водного пистолета. По той же причине я не надену на него военную форму 9 Мая, хоть память ветеранов мы и чтим.

Одежда любых цветов. В рюшечки и цветочки я сына, конечно, не одеваю, но скорее по другой причине: не хочу привить дурной вкус. В остальном же в его гардеробе есть футболки разных оттенков, в том числе коралловые и фиолетовые, — понятия «гейских цветов» для меня не существует.

Нет запретов на проявление эмоций. Почему мой сын не может заплакать, если ему больно? Потому что родился мальчиком? Или потому что мама желает ему пачку неврозов в будущем — как последствия от сдерживания слёз, чтобы «быть мужиком»?

На площадке все равны. И в детсаду. И в гостях. Я попрошу (не потребую) сына поделиться игрушкой с гостьей именно потому, что она гостья, а не потому что девочка. И на детской площадке малышка-ровесница, подошедшая позже, подождёт, пока я качаю Илью. Пожилым и больным надо помогать, малышей не обижать. «Девочкам надо уступать?» Нет, спасибо, я не хочу привить сыну мизогинию.

Приучаем к домашнему труду. Как-то я впохыхах купила энциклопедию для малышей, где были и картинки с бытовыми ситуациями. Листая иллюстрации, морщилась: вот мама лепит пирожки, вот бабушка разливает суп, а девочка накрывает на стол… А что же мужчины? Папа перед телевизором, дед с газетой и мальчик с конструктором. От книги пришлось избавиться, ну а в нашей семье приготовить и убраться может каждый. Надеюсь, Илья это усвоит, — у него уже есть первые обязанности. А маму мальчик регулярно видит за работой и за рулём.

Мы не делаем тайны из физического различия между мужчинами и женщинами. Я спокойно переодеваюсь при Илье, мы ходим вместе в баню и называем органы своими именами, без смешных «писек», «пипирок», «хвостиков» и «тить».

Я пресекаю шутки о межполовых отношениях. Наверное, мне как матери должно быть приятно, что за моим красавцем сыном «будут бегать девочки», ведь он «завидный жених», которому дочка соседки уже «родила невесту». Но малыши легко верят взрослым и воспринимают юмор всерьёз — кто знает, какая каша останется у него в голове?

Знаю, с моей позицией согласятся далеко не все. Знаю и о другой крайности — моде на «гендерно-креативных детей» в Америке. Могу только надеяться, что мне удалось найти баланс — и из сына получится хороший человек без мусора в голове, а мир станет хоть на каплю справедливее.