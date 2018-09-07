Белорусский центр «Жемчужина» приглашает на День Союзного государства

Краеведы Беларуси справедливо полагают, что подлинных жемчужин в республике немало, а патриоты и руководство детского оздоровительного центра в Витебской области «Жемчужина», тем не менее, свою считают самой счастливой. И всегда гостеприимно приглашают на свой традиционный осенний праздник — День Союзного государства, который начинают праздновать 7 сентября с самого пробуждения.

Сосны, растущие на золотистом песке, прозрачный Лепельский водораздел, чистый воздух и родниковая вода создают наилучшую атмосферу для лечения и здорового отдыха детей, сообщила БЕЛТА директор центра Вера Закревская и уточнила, что ежегодно в центре проходят оздоровление «более 7000 детей из районов, наиболее пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Участниками традиционного торжества в этом году, по ее словам, станут дети из различных регионов Союзного государства, проходящие оздоровление в здравнице по чернобыльской программе. На встречу с подростками ожидают советника Постоянного комитета СГ Андрея Бригадина, представителей республиканского центра по санаторно-курортному лечению, областное руководство Витебска и аналогичных детских оздоровительных центров.

Насыщенная программа, судя по всему, начнется с обзорной экскурсии. Гости познакомятся с организацией отдыха и лечением детей, посетят спортивные и тематические мероприятия, проводимые по тематике Союзного государства, а затем во время научно-практического семинара поделятся своим профессиональным опытом. А для детей этот день будет переполнен калейдоскопом зажигательных соревнований, многочисленных игр, творческих выступлений, объединенных темой дружбы народов Беларуси и России.

Вера Закревская пояснила, что «Жемчужина» уже более десяти лет является исполнителем программы Союзного государства по организации оздоровления детей из районов Беларуси и России, пострадавших от ядерного коллапса на АЭС.

Центр входит в систему созданных государством по подпрограмме «Детям Чернобыля» президентской программы «Дети Беларуси» специализированных детских оздоровительных центров. Опыт, наработанный коллективом здравницы за истекшие годы, а также крепкая лечебная база позволяют проводить реабилитацию детей и подростков по индивидуальным программам. Такой подход, по мнению специалистов, подкрепленный современной материально-технической базой, позволяет подобрать каждому ребенку схему профилактики или эффективного лечения той или иной патологии.