Продолжение программы. Губернатор Подмосковья проверил новый детский сад в Красногорске

Губернатор Московской области посетил новый трехэтажный детский сад в Красногорске, который был построен за год, сообщил корреспондент «360».

«Программа была по строительству детских садов, мы ее продолжаем, потому что контингент растет. У нас в этом году плюс 20 тысяч малышей в детские сады должно пойти. Красногорск остро нуждается в детских садах, поэтому этот детский сад — продолжение программы», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

«Горе-строители, которые подвели нас и жителей, которые не сдавали вовремя дома, появилась задолженность по социальным объектам. Мы все это вынуждены компенсировать из бюджета», — добавил он.

До конца года в Красногорске планируют открыть еще восемь детских садов, подчеркнула министр образования Подмосковья Марина Захарова . Жители поблагодарили губернатора за выбор места для строительства детского сада. Он расположен на территории Губайловского эко-парка.

Источник фото: телеканал «360»

Детский сад на улице Лесной в Красногорске построили за год. Учреждение рассчитано на 280 мест, 14 групп, из них две ясельные. В 3-этажном здании предусмотрен музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков, медицинский блок, методический кабинет, кабинеты педагогов-специалистов, прачечная, пищеблок и комнаты персонала.

Территория детского сада огорожена забором, асфальтирована и озеленена, на участке простроены веранды, игровые площадки оснащены безопасным покрытием. Создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пандус, доступные входные группы.