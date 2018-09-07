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Продолжение программы. Губернатор Подмосковья проверил новый детский сад в Красногорске
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Продолжение программы. Губернатор Подмосковья проверил новый детский сад в Красногорске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области посетил новый трехэтажный детский сад в Красногорске, который был построен за год, сообщил корреспондент «360».
«Программа была по строительству детских садов, мы ее продолжаем, потому что контингент растет. У нас в этом году плюс 20 тысяч малышей в детские сады должно пойти. Красногорск остро нуждается в детских садах, поэтому этот детский сад — продолжение программы», — сказал Воробьев.
Источник фото: телеканал «360»
«Горе-строители, которые подвели нас и жителей, которые не сдавали вовремя дома, появилась задолженность по социальным объектам. Мы все это вынуждены компенсировать из бюджета», — добавил он.
До конца года в Красногорске планируют открыть еще восемь детских садов, подчеркнула министр образования Подмосковья Марина Захарова. Жители поблагодарили губернатора за выбор места для строительства детского сада. Он расположен на территории Губайловского эко-парка.
Источник фото: телеканал «360»
Детский сад на улице Лесной в Красногорске построили за год. Учреждение рассчитано на 280 мест, 14 групп, из них две ясельные. В 3-этажном здании предусмотрен музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков, медицинский блок, методический кабинет, кабинеты педагогов-специалистов, прачечная, пищеблок и комнаты персонала.
Территория детского сада огорожена забором, асфальтирована и озеленена, на участке простроены веранды, игровые площадки оснащены безопасным покрытием. Создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пандус, доступные входные группы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об итогах проверки строящейся академии хоккея имени Петрова в Красногорске. Он отметил быстрые сроки возведения объекта и сам проект.
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