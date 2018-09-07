Алсу трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Поклонники отметили, что девочка очень похожа на своего папу.

Популярная певица и многодетная мама Алсу поделилась с поклонниками своей радостью. Сегодня, 7 сентября, день рождения у ее старшей дочери. Сафине исполняется 12 лет. Звездная мама посвятила трогательный пост дочке в Instagram.

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Публикация от ALSOU (@alsou_a)

7 Сен 2018 в 2:08 PDT 12 лет назад, в 6.40 утра появилась на свет одна маленькая, прекрасная девочка! Плод любви, самый нежный цветочек, тонкая, мудрая душа, трепетное, любящее сердечко❤ Эта добрая, красивая юная леди несёт свет в этот мир, в нашу семью! Спасибо Всевышнему за этот самый первый и такой драгоценный подарок🙏🏻 Сафиночка❤❤❤Будь счастлива, моя Любовь, мы постараемся сделать для этого все!

— с нежностью написала звездная мама.

«С днем рождения 😍 Копия папы», «Какая красавица и умница!с днём рождения!», «Счастье какое, поздравляю вашу прекрасную семью с этим днём, пусть она будет счастливой всегда 😘❤️💥🙏🏻», «С днём рождения юную красавицу! Пусть и дальше радует маму с папой своими успехами», «Папина девочка», «Какие слова! Душу тронули до слез! Только мамино сердце может понять чистоту этих слов! С Днем Рождения Вашу девочку! Пусть будет счастливой!», — поздравили дочку Алсу подписчики в Instagram.

Кстати, недавно певица порадовала поклонников фото с дочками. Алсу в приятном шоке от факта, что она мама таких красивых девочек. Поклонники отметили, что сама Алсу выглядит как подружка своих дочерей.

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

17 Авг 2018 в 1:33 PDT Как же быстро летит время.. неужели это мои ❤️❤️,

— трогательно подписала фото звездная мама.

«Роскошные девушки! Все три))», «Ничего себе! Алсу как старшая сестра», «Мама красавица и доченьки взрослеют и догоняют маму», «Какие вы красивые! И правда такие девушки молодые — доченьки ваши! Время летит!», «Ваши девочки настоящие принцессы! В точности как и Вы!❤️🙏», «Старшая точно как вы — нежная, женственная», «И я удивлена, что это дети Алсу! А Алсу все та же девушка, да еще моложе стала выглядеть, браво!», «Девчонки расцветают прямо на глазах! Такие красотки 😍», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.

Напомним, что Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым . Пара растит троих детей — 11-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и двухгодовалого сына Рафаэля. После последних родов исполнительница на восемь недель пропала из социальных сетей. Поклонники даже начали беспокоиться, но вскоре она опубликовала новую запись в Instagram, объяснив, что во время отсутствия побыла «просто мамой».

#Семья — это самое прекрасное, самое уютное, самое тёплое и самое желанное место на Земле🙏🏻, где мы любим и всегда любимы, где каждый из нас по-настоящему счастлив❤ Бережно храните каждое мгновение Семьи🙏🏻. #ДеньСемьиЛюбвииВерности

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

8 Июл 2018 в 3:25 PDT Кстати, 10 августа сыну певицы исполнилось уже два года. Звездная мама безумно счастлива и решила поделиться своей радостью с поклонниками. Алсу показала праздничный торт, который испекли ко дню рождения малыша.

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

10 Авг 2018 в 8:29 PDT Спасибо, что своей мамой выбрал меня, мое долгожданное чудо ❤Спасибо, что из всех семей на Земле, ты выбрал именно нашу🙏🏻

— трогательно написала певица.

Кстати, поклонники уже давно просят звездную маму показать им сына. Но Алсу категорически отказывается это делать. Второй день рождения сына не стал поводом, чтобы показать малыша публике.

А недавно Алсу похвасталась гибкостью своей младшей дочки Микеллы. Поклонники певицы пророчат девочке большое спортивное будущее.

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

13 Авг 2018 в 2:50 PDT Моя маленькая акробатка 👯‍♀️ Гимнастикой не занималась, тренировалась дома сама,

— подписала кадры певица и предложила поклонникам выбрать самое удачное фото.

Большинству фолловеров понравился поперечный шпагат. «Вот это сила воли у ребенка, взрослым есть чему поучиться», «Молодец, упорная девочка, чувствуется характер, и такая уже большая стала, невеста!», «Какая гибкость! Молодец», — пишут поклонники звезды.

Фото: Instagram@alsou_a