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В Клину скончалась 3-летная девочка выпавшая с 6-го этажа
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В Клину скончалась 3-летная девочка выпавшая с 6-го этажа 

Вести Подмосковья + ещё 1 1 час назад
Следственным отделом проводится проверка по факту смерти 3-летней девочки, об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
6 сентября в городскую больницу города Клин была доставлена 3-летняя девочка с травмами характерными для падения с высоты, через несколько часов девочка скончалась от полученных травм.
По предварительным данным, девочка находилась в квартире с дедушкой и бабушкой, на какой-то время ребенок остался в комнате один. 3-летная девочка смога самостоятельно забраться на табурет стоявший в лоджии и по неосторожности выпасть на улицу с высоты 6-го этажа. От полученных травм ребенок скончался.
Следователи проводят комплекс мер для установления всех обстоятельств происшествий.
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