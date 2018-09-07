В Клину скончалась 3-летная девочка выпавшая с 6-го этажа

Следственным отделом проводится проверка по факту смерти 3-летней девочки, об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

6 сентября в городскую больницу города Клин была доставлена 3-летняя девочка с травмами характерными для падения с высоты, через несколько часов девочка скончалась от полученных травм.

По предварительным данным, девочка находилась в квартире с дедушкой и бабушкой, на какой-то время ребенок остался в комнате один. 3-летная девочка смога самостоятельно забраться на табурет стоявший в лоджии и по неосторожности выпасть на улицу с высоты 6-го этажа. От полученных травм ребенок скончался.

Следователи проводят комплекс мер для установления всех обстоятельств происшествий.