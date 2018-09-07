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Рита Дакота не смогла сдержать слёз на публике
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Рита Дакота не смогла сдержать слёз на публике 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Артистка призналась, что, оставшись в положении «матери одиночки», она подумала о других женщинах, которые также остались без поддержки мужа. Дакота подумала о тех, кто сидит с ребенком без работы и денег, и не смогла сдержать эмоций, разрыдавшись в торговом центре.
В связи с этим Рита решила выставить на аукцион детские вещи, которые она сама покупала для ребенка. Вырученные деньги девушка прибавит к сумме, полученной за скачивание ее песни «Нежность». Все деньги Дакота решила передать в фонд Милосердие «Дом для Мамы».
Дакота призвала всех «мамских блогеров» присоединиться к акции и пожертвовать нужные вещи, которые можно продать. На вырученные деньги работники фонда смогут оказать необходимую помощь детям.
Также Дакота призвала к сотрудничеству детские магазины, которые могут через нее бесплатно прорекламировать товары, но только с условием, что деньги пойдут на благотворительность.
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