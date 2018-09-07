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Влияют ли игры в «войнушку» на детскую психику?
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Влияют ли игры в «войнушку» на детскую психику? 

РИА Новости 1 час назад
Игрушечные мечи, пистолеты и танки. Сегодня именно тот день, когда детям по всему миру предлагают обменять военные игрушки на более безобидные, например, развивающие игры ну или машинки и конфеты. Дело в том, что ежегодно 7 сентября отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки. Инициатором в конце 80-х годов прошлого века выступила Всемирная ассоциация помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки, указывая на то, что детям и без того хватает агрессии и жестокости.
Тем не менее игрушки на военную тематику по-прежнему продаются. Пользуются спросом и соответствующие компьютерные игры. В эфире радио Sputnik пытаемся разобраться, какое влияние игры с пистолетами оказывают на развитие психики детей. В гостях — доктор педагогических наук, профессор, академик, автор системы обучения, оздоровления, социальной реабилитации детей и взрослых, обладатель Международной премии «Профессия — жизнь» в номинации «За просвещение и духовное возрождение нации» Татьяна Зотова.
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