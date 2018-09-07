Инспекторы ГИБДД встретились с родителями зеленоградских школьников

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 5 и 6 сентября сотрудники ОР ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу, очередной раз встретились с родителями зеленоградских школьников. Инспекторы ГИБДД посетили родительские собрания общеобразовательных комплексов № 1150 и 1528.

Инспекторы ГИБДД во время бесед довели до родителей статистику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, объяснили необходимость применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, правила движения для пешеходов и типичные ситуации, из-за которых дети чаще всего попадают в ДТП. Кроме этого полициейские призвали родителей внимательно относиться к безопасности детей на дорогах, не пренебрегать воспитательными беседами и сразу разъяснять ребенку любые моменты, касающиеся правил дорожного движения.

Для особой убедительности были продемонстрированы видеоролики с моментами дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Кадры дорожной хроники не оставили равнодушными никого.