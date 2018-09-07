Диабетикам — гимнастику, дебоширам — хоккей. Как выбрать вид спорта ребенку

Крупные спортивные мероприятия, ледовые реалити-шоу сыграли свою позитивную роль: молодежь стремится ставить собственные рекорды и добиваться спортивных побед. Дети с большей охотой потянулись в спорт, даже девочки сегодня выбирают хоккей и футбол.

Как правильно выбрать вид спорта для ребенка, « АиФ Регион» рассказала заведующая медицинским отделением Казанского училища Олимпийского резерва, заслуженный врач Татарстана Гульнара Янышева.

Без сверхожиданий

«Я сама мама двоих детей и не понаслышке знаю о минусах регулярных занятий спортом, но они несоизмеримы с той пользой, которую он несет, — уверена Гульнара Гумеровна. — Во-первых, даже ВОЗ признала глобальной проблемой всех развитых стран гиподинамию у детей уже с 8-10-летнего возраста. А это первопричина многих заболеваний.

Во-вторых, так устроены дети, что без соревновательного компонента — «а давайте посмотрим, кто у нас самый сильный, ловкий и т.п.» — мотивировать их практически невозможно. Да, из десятков тысяч детей только 2-3 человека становятся мастерами международного класса, остальные отсеиваются. Но они понесут по жизни правильную организацию своей двигательной активности и чувство победителя (потрудился — получи заслуженную награду). Амбиции и честолюбие, которые воспитывает в людях спорт, остается в них пожизненно, помогут достигать успеха во всех сферах жизни». Но если родители хотят приучать ребенка к спорту, стоит прислушаться к рекомендациям врача и тренера.

Гульнара Гумеровна сетует на то, что в СМИ часто раскручиваются истории людей о том, что им врачи запрещали заниматься спортом, а те, вопреки запретам достигали успеха в соревнованиях. Но все почему-то забывают о сотнях тысяч детей, которые начинают заниматься, не пройдя качественный врачебный отбор, а потом на втором-третьем месяце занятий «сходят с дистанции» из-за ухудшения самочувствия. Еще одна крайность — родители со сверхожиданиями или, как их порой называют, «хоккейные папы и мамы». Те, кто заинтересованы в спортивных результатах своего ребенка больше его самого.

«Мне довелось видеть таких пап, когда старший сын занимался хоккеем, и я была той самой мамой, которая встает в пять утра и тащит баул с экипировкой, едет вместе с ребенком на тренировки на другой конец города, — рассказывает доктор. — Это неправильная позиция. Возможно, ребенок просто не настроен на игровой вид спорта, или физически не тянет нагрузку, или к нему нужен подход не в виде «кнута», а больше подойдет «пряник».

Где искать специалиста?

Спортивный врач любому родителю — в помощь. Беда в том, что их не хватает, а для начала занятий надо получить справку. Поэтому вся нагрузка ложится на участковых педиатров. С одной стороны, это хорошо: они лучше знают ребенка, его семью, социальные условия. Но не всегда разбираются в специфике спорта. К тому же, если на первом этапе можно ограничиться заключением педиатра, то уже через полгода все равно придется обращаться к специалисту спортивной медицинской службы. Они пока работают всесго в пяти городах Татарстана: Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Поэтому родителям, решившим основательно подойти к выбору, придется запастись временем и терпением.

Проходим исследование

«Начинать нужно с определения психотипа ребенка, — объясняет Гульнара Янышева. — Если ребенок интроверт, ему тяжело дается общение, тогда ему лучше выбрать некомандные виды спорта. И наоборот, ребята гиперактивные, порой с девиантным поведением, хорошо «приживаются» в хоккее, где их энергия направляется в мирное русло. То есть первым делом стоит побывать с родителями у детского психолога».

Второй момент, который учитывают врачи, конституциональные особенности родителей на основе антропометрических измерений. Неслучайно тренеры художественной гимнастики, например, смотрят на телосложение мамы будущей гимнастки.

Еще одним, уже научным ориентиром может стать генетический анализ на наличие предрасположенности к определенным видам спорта. За необходимые для спорта качества — выносливость, силу, скорость, координацию, гибкость — в организме отвечают определенные гены. Существуют специальные медицинские маркёры, которые могут их распознать.

Зачем это нужно? Чтобы избежать напрасных усилий. Ведь если у ребенка нет преобладания гена, отвечающего за гибкость, то ждать высоких спортивных результатов в той же художественной гимнастике вряд ли стоит. Или ген выносливости: без него упорные тренировки могут и «не пойти». Пока такого рода анализ не входит в услуги ОМС, но направление перспективное и активно развивается, в том числе и в Казани.

И, конечно, необходимо оценить физические данные ребенка, сделать ЭКГ, измерить вес, рост, пройти общий осмотр. После такого исследования врач сможет дать более точную рекомендацию по виду спорта для ребенка.

Разрешить нельзя запретить

По официальной статистике, в разных регионах России детей с первой группой здоровья (то есть полностью здоровых) всего от 5 до 12 процентов. Получается, что основная доля ребят имеют какие-либо отклонения компенсированного или функционального характера. И тут врач стоит перед дилеммой: запретить любой спорт, от чего ребенок, естественно, здоровее не станет. Либо постараться выбрать тот вид, который бы не усугубляя заболевание, повышал иммунитет и возможности организма.

«Мудрый врач в каждом конкретном случае поможет определиться. Например, детям с сахарным диабетом мы даем заниматься определенными видами спорта: художественной гимнастикой, хоккеем, — приводит пример специалист. — Двигательная активность позволяет снижать им уровень сахара в крови, и они могут позволить себе, тем самым, несколько расширить свою диету, параллельно укрепляют двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, становятся более подготовленными к жизни, чувствуют себя равноправными членами общества.

Или дефекты развития сердца. Если раньше это ставило крест на занятиях спортом, то сегодня с развитием технологий у нас довольно много детей, которые перенесли операцию по коррекции и достигли результата, стали членами национальных сборных. Они находят себя в настольном теннисе, стендовой и пулевой стрельбе, определенных видах восточных единоборств. Но все эти решения — всегда большая ответственность для врача. Он должен стремиться найти компромисс. Зачастую такие решения принимаются на основе врачебного консилиума».