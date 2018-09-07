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На детской площадке в центре Твери образовалась дыра
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На детской площадке в центре Твери образовалась дыра 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Информация об опасном детском городке пришла в сообщество ТИА ВКонтакте от Ольги Шишковой. На площадке у дома № 6 (корпус 2) по проспекту Чайковского в одном из тоннелей образовалась большая дыра, в которую вполне свободно может провалиться ребенок. Проблема в том, что дыра внизу трубы и увидеть ее сразу практически невозможно:
"Позвонила в Администрацию Центрального района, сказали что площадку закроют, а ремонт будут делать в следующем году. Будьте осторожны!", — написала Ольга. — Я наблюдала за реакцией мам и бабушек, которые гуляли с нами одновременно и видели эту дыру. Они просто уводят оттуда детей и дела никому нет, что это остаётся в неизменном состоянии. Странные люди, хотят жить лучше…"
Детский городок стоит на балансе администрации Центрального района. ТИА направит туда запрос.
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