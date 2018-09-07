Ещё
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов 

Рамблер 1 час назад
Российский школьник Александр Коротаев в нынешнем году поставил рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Мальчик собирал упрощённую версию головоломки 2х2, и на это у него ушла половина секунды. А вот ещё несколько юных гениев, которые установили рекорды.
1. Украинский подросток Егор Ткачук установил рекорд по числу толчков покрышки без ограничения времени. Кстати, покрышка весит около 13,5 кило, а Егор поднял её 100 раз.
2. Мальчик из Казахстана Амир Махмет тоже решился показать спортивное мастерство. Парнишка простоял в положении «планка» 60 минут. И это мировой рекорд.
3. Американец Кларк Кент, которому всего десять лет, совершил невозможное: мальчик побил рекорд легендарного пловца Майкла Фелпса, который за 23 года не смогли побить и взрослые
спортсмены. Он преодолел дистанцию 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9 секунд и 38 миллисекунд.
4. Житель Чечни Асхаб Тамаев заслужил прозвище «Чеченский Халк». 16-летний атлет выжимает лежа штангу 140 кг 10 раз. Парень успевает не только заниматься спортом, но и отлично учиться в школе.
И ещё шестерых молодых рекордсменов, которые вас серьёзно удивят, вы увидите в сюжете.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пынзарь возмутила примерных матерей «голым» фото17
«Устраивал такие скандалы, что волосы шевелились!»6
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Самые громкие расставания ушедшего лета7
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение