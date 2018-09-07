Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов

Российский школьник Александр Коротаев в нынешнем году поставил рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Мальчик собирал упрощённую версию головоломки 2х2, и на это у него ушла половина секунды. А вот ещё несколько юных гениев, которые установили рекорды.

1. Украинский подросток Егор Ткачук установил рекорд по числу толчков покрышки без ограничения времени. Кстати, покрышка весит около 13,5 кило, а Егор поднял её 100 раз.

2. Мальчик из Казахстана Амир Махмет тоже решился показать спортивное мастерство. Парнишка простоял в положении «планка» 60 минут. И это мировой рекорд.

3. Американец Кларк Кент, которому всего десять лет, совершил невозможное: мальчик побил рекорд легендарного пловца Майкла Фелпса , который за 23 года не смогли побить и взрослые

спортсмены. Он преодолел дистанцию 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9 секунд и 38 миллисекунд.

4. Житель Чечни Асхаб Тамаев заслужил прозвище «Чеченский Халк». 16-летний атлет выжимает лежа штангу 140 кг 10 раз. Парень успевает не только заниматься спортом, но и отлично учиться в школе.

И ещё шестерых молодых рекордсменов, которые вас серьёзно удивят, вы увидите в сюжете.