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Из домохозяйки в бизнесвумен. Омичек призывают к активному материнству
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Из домохозяйки в бизнесвумен. Омичек призывают к активному материнству 

АиФ-Омск 58 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Может, в этом нужно надеяться на бизнес-структуры или социально ориентированные объединения?
Общественная палата Омской области обсуждала содействие развитию экономической деятельности женщин-матерей.
С новорождённым в парламент
Помните, как в 2010 году депутат Европарламента от Италии 35-летняя Личия Ронзулли пришла на заседание парламента вместе со своей дочкой? На тот момент девочке было всего шесть недель, её мама объяснила свой поступок просто — она не могла игнорировать работу, на которую её делегировала родина, но и оставить малышку-грудничка тоже не могла. Эта смелая женщина практически впервые гласно привлекла внимание общества к трудностям, с которыми сталкиваются мамы, пытающиеся совместить личную жизнь и карьеру.
Сейчас активное материнство стало уже глобальным трендом, присоединяется к этому и Россия. Правда, с некоторыми оговорками. Хотя работающих мам защищает Трудовой кодекс, но, по сути, многие скажут, что работодатель неохотно берёт к себе молодых женщин. «Уйдёт в декрет», «начнут болеть дети», «не согласятся на сверх­урочую» — такое можно услышать повсеместно. Что же им делать? Ответ на этот вопрос есть у региональной общественной организации «Омский союз деловых женщин». В этом году их проект «Рабочие места соз-даём сами» стал победителем конкурса фонда президентских грантов.
Создаём сами
Целевая аудитория — женщины, по разным причинам потерявшие работу; находящиеся в отпуске по уходу за детьми; имеющие инвалидность или инвалида в семье; подростки из неполных, малообеспеченных, многодетных семей. Бизнес-школу можно посещать вместе с детьми. На время проведения занятий женщинам будет предоставлена возможность оставить детей до 10 лет в бесплатной досуговой группе кратковременного пребывания; более старшие дети могут активно заниматься в подростковой группе. По словам председателя Омского союза деловых женщин Ирины Живаевой, новый проект позволит открыть четыре ремесленные мастерские. Мам там будут учить, как превратить своё увлечение в бизнес-проект.
Запланированы занятия по цифровой грамотности, обучению народным и современным ремёслам, а также по бизнес-проектированию. Отмечается также, что занятия будут практико-ориентированными и основанными на принципе «равный обучает равного»; их проведут женщины-матери — успешные предприниматели. Добавим, что такие обучающие семинары и творческие мастер-классы будут проводиться на базе информационного центра службы занятости населения.
О динамике развития системы поддержки трудовой активности мам рассказала уполномоченный при губернаторе Омской области по правам ребёнка Елизавета Стёпкина. Она особо подчеркнула, что сейчас, в рамках взаимодействия органов власти, бизнеса и общественных организаций, нужно помочь женщине: создать условия для выполнения ею родительских обязанностей и для самовыражения. Проект Союза деловых женщин омбудсмен приветствовала.
«Вы активизировали мам, находящихся в декрете, — отметила Елизавета Стёпкина.
— Ежегодно при подготовке доклада о положении женщин в Омской области мы выявляли, что сейчас в регионе женщины рожают позже. Первороженицам по 28-29 лет, это значит, что у них есть образование, профессия. Они становятся мамами, но на этом их жизнь не заканчивается».
Где работать и куда деть ребёнка
При этом в банке вакансий насчитывается 15 000 предложений для семей с детьми, которым был бы удобен гибкий график, а это лишь 13,5% от заявленных работодателями. Главная претензия — отсутствие у женщин-матерей необходимых профессиональных знаний, умений и навыков. Конечно, это увеличивает риск их невостребованности на рынке труда. В службе занятости готовы помочь, ежегодно здесь проводят профессиональное обучение женщин. По подсчётам, через это проходят 700 дам ежегодно.
Для мам с малышами придуманы дистанционные курсы, например, выучиться можно на специалиста по социальной работе, по управлению госзакупками, учителя начальных классов, экономиста, бухгалтера.
БИЗНЕС-ШКОЛА ДЛЯ МАМ ПОМОЖЕТ ДЕКРЕТНИЦАМ ОСВОИТЬ НОВЫЕ ПРОФЕССИИ.
О необходимости формировать потребность в экономической ответственности за себя, за семью, даже если она в формате «мама + ребёнок», говорят всегда. Но при этом в той же Омской области женщины, оказавшись в вынужденном длительном отпуске по уходу за детьми из-за нехватки мест в дошкольных учреждениях (на 01.01.18 г. очерёдность — 2875 детей. — Ред.), теряют квалификацию. И уже не могут составить конкуренцию на рынке труда. Зато могут посоревноваться в бизнес-сфере, например, открыв собственное дело. И не только для заработка, но и как возможность самореализации.
Что будет с 2020 года
Надежда Бухалова
«В нацпроекте «Демография» есть направление «Создание яслей — содействие занятости женщин». Этот проект имеет две части. Первая — создание групп кратковременного содержания дошколят и организация обучения и переобучения женщин-декретниц, — рассказывает начальник отдела демографической и семейной политики минтруда и соцразвития Омской области Надежда Бухалова. — В общей сложности на территории РФ будет создано не менее 7,5 тыс. таких групп, повышена квалификация не менее 30 тыс. женщин. Эта работа будет проводиться с 2020 года. Вторая часть — достижение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет».
Эту задачу предполагается решить за счёт создания дополнительных мест в системе госучреждений, а также за счёт частного сектора. Это должно произойти к 2021 году.
Деньги за маму
Ольга Базюк
«Регионы России используют разные механизмы для содействия занятости женщин. Некоторые субъекты устанавливают квоту для работодателей по приёму на работу различных категорий родителей. В Омской области осуществляется содействие работодателям по организации временных рабочих мест. Им компенсируются затраты на оплату труда в течение определённого времени. В 2017 году из областного бюджета выделены средства для 67 женщин, в 2018 году — для 30-ти, — говорит и. о. начальника отдела проф-ориентации и профобучения безработных граждан службы занятости населения Омской области Ольга Базюк. — Ежегодно в службу занятости обращается свыше шести тысяч женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, что составляет 11% от общего числа. Из них свыше полутора тысяч — из числа одиноких, многодетных, воспитывающих детей-инвалидов».
Не только для мам  Ольга Мосеева
«На протяжении многих лет наш фонд ведёт работу по проекту «Финансово-экономическая грамотность родителей как залог успеха семьи». Мы считаем, что, обучая родителей, помогаем детям. Мы занимаемся воспитанием компетенций в психолого-педагогической, правовой, финансовой сферах родителей, рассказала Ольга Мосеева, председатель Омского областного отделения Российского детского фонда. — У нас есть центр общественной поддержки семьи, и там проводят консультации специалисты, к которым обращаются, как правило, с конкретными вопросами. Иногда — как правильно кредитоваться, чтобы не попасть в долговую яму; есть вопросы более системные, например, как разумно тратить деньги, из чего складываются расходы и доходы, как планировать свой бюджет правильно. Фонд издал книжку «Как разработать и реализовать бизнес-план» в помощь начинающему предпринимателю.
Проводятся лекции по тому, что такое маркетинг, планирование бизнеса, что выбрать — ИП или ООО. Сейчас приступаем к новому проекту, который направлен на социальную адаптацию и поддержку детей-выпускников из приёмных семей и интернатских организаций. Они нуждаются в получении элементарных социально-бытовых навыков.
Кстати
Беременность или наличие детей не могут быть причиной отказа при найме на работу. Об этом говорится в ч. 3 ст. 64 Трудового кодекса РФ. Если по этим мотивам женщине всё же отказали в заключении трудового договора, это расценивается как дискриминация. По закону работодатель, который отказался брать сотрудницу на работу, по письменному требованию женщины обязан будет объяснить причину такого решения в течение семи рабочих дней. Отказ можно обжаловать и в суде.
Согласно ст. 70 ТК РФ запрещено устанавливать испытание при приёме на работу для беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.
Ст. 145 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за необоснованный отказ в приёме на работу или увольнение беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до трёх лет.
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Женский форум
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