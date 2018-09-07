«Отвлеклась на уборку»: в Самаре вынесли приговор матери младенца, который утонул в ванной

Женщина оставила младенца одного в ванной

Советский районный суд признал 27-летнюю жительницу Самары виновной в причинении смерти по неосторожности своему 10-месячному сыну. Мальчик утонул в ванной.

Инцидент произошел утром 15 мая в квартире на улице Физкультурной. Как установили следователи, женщина оставила ребенка в ванной без присмотра. При этом включили воду.

— Она отвлеклась на домашние дела, уборку и второго сына (ему два года). Младенец находился без присмотра около часа. Он сидел на стульчике на присосках, играл. Одна из игрушек забила сток. Вода в ванной набралась, и ребенок захлебнулся. Когда мать это обнаружила, она сразу вызвала скорую помощь. Но медики уже не смогли помочь ребенку. Он умер, — рассказал гособвинитель прокуратуры Советского района Вусал Алиев

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы. В течение этого срока она не может покидать город и менять место жительства.