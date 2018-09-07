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Комната для первоклассника: как организовать рабочее место ребенка
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Комната для первоклассника: как организовать рабочее место ребенка 

Izhlife 27 минут назад
Фото: Izhlife
Когда вы готовите ребенка в школу, нужно приобрести массу вещей и учесть каждую мелочь. Не менее важно организовать рабочее место в квартире для будущего первоклассника, выделив учебную зону и зону для игр и отдыха. Какой выбрать стул и что должно быть на столе, чтобы первоклашке было интересно учиться?
1. Зона над столом
Прикрепите к стене расписание уроков и отдельно режим дня, в котором в том числе прописаны время для прогулки и выполнения заданий. Сделайте зону-подсказку, куда на кнопки, булавки или скотч ребенок сможет прикреплять полезную справочную или школьную информацию.
Фото: архив редакции 2. Стол
Он должен находиться в максимально освещенном месте у окна. Дополнительно установите настольную лампу. На стол можно поставить глобус предмет, который заинтересует любого ребенка, и органайзер, где будут лежать линейки, ножницы, острые карандаши, интересная точилка. Подставки, которые позволяют регулировать угол наклона книги, облегчат ребенку учебный процесс.
3. Стул Стол и стул необходимо подбирать по росту и возрасту ребенка: когда он сидит, ступни ног стоят на полу, угол между бедром и голенью только прямой. Правильность выбора высоты стола определяют по опущенной прямой руке сидящего на стуле ребенка: локоть должен быть на 5-6 сантиметров ниже крышки стола, кисти должны свободно лежать на поверхности. Правильно подобранный стол обеспечивает правильное расстояние до книг, тетрадей на столе и помогает сохранять зрение. Елена Казакова, педиатр 4. Шкаф и стойка
В шкафу ребенку понадобятся плечики для школьной формы. Для мальчиков можно купить небольшую стойку-плечики, на которую легко накинуть пиджак, и вешалку с прищепками для брюк. Все должно быть удобным. Это даст возможность почувствовать себя взрослым, похожим на папу.
5. Оформление Я бы не советовала использовать в комнате много красных, оранжевых, темных оттенков. Желательно сделать выбор в пользу пастельных тонов. Хорошо, когда есть шкафчики и полочки, здесь можно разместить все по порядку. Это значит поставить границы: это учебная территория, а эта территория для игр. Оксана Яковлева, семейный психолог 6. Тумбочка возле стола
Выделите отдельные полки под рабочие тетради и тетради, которые первоклассник может использовать, как черновики. На соседней полке мини-библиотека: словари, энциклопедии и интересные книжки. На другой учебники, которые ему пригодятся часто (русский язык, математика, литература) и реже (окружающий мир).
Советы родителям!
Не нужно устанавливать в комнате первоклашки телевизор или компьютер. Компьютер необходим для работы, чтобы найти нужную информацию. А так как пока у ребенка нет такой необходимости, он должен оставаться предметом взрослого.
Сразу приучите ребенка, что школьная форма это одежда, которая носится только в школе. Регулярно приучайте ребенка следить за собой. Пришел домой, снял одежду, повесил. Посмотрите с ним рюкзак первоклашки часто забывают там недоеденную булочку или молоко. А с вечера вместе соберите портфель на следующий день, говорит учитель начальных классов лицея 86 Елена Шутова.
Для ребенка школа это начало взрослой жизни. И то, чему ребенок учится дома собранности, организованности, опрятности, этому невозможно научиться в школе. Елена Шутова, учитель начальных классов лицея 86  Желательно не убирать все игрушки. Проговорите с детьми, что для них ценно и нужно оставить, а что можно подарить или отдать другим малышам. Ребенок чувствует сам, что наступает новый этап в жизни, и с радостью готов к изменениям. Он признает, что часть места принадлежит новым учебникам и тетрадям. А чтобы подчеркнуть интерес к ним, бережно рассмотрите его новые предметы и дайте им место. Подточите вместе карандаши, сложите в пенал, советует семейный психолог Оксана Яковлева.
Купите ребенку еще один атрибут жизни взрослого будильник. Пусть он будет интересным, ярким. Научите ребенка самостоятельно заводить будильник и тем самым брать ответственность за свое пробуждение.
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