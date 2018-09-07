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В Лобне открыли новый детский сад «Ласточка» на 125 мест
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В Лобне открыли новый детский сад «Ласточка» на 125 мест 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИАМО
Новый детский сад «Ласточка» на 125 мест открыли в пятницу в подмосковной Лобне, сообщил Лобненскому информагентству глава города Евгений Смышляев.
«В преддверии Дня города мы открываем новый детский сад «Ласточка». Садик по проекту вмещает в себя 125 детишек, но мы будем проводить уплотнение групп, так что воспитанников в нем будет больше», — сказал Смышляев.
По его словам, новый детский сад снаружи выполнен в цвет окружающих домов. Внутри стены каждого из трех этажей покрашены в разные цвета, символизирующие траву, небо и солнце.
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