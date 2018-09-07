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В подмосковной Лобне появился новый детский сад
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В подмосковной Лобне появился новый детский сад 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В пятницу, 7 сентября, в Лобне открыл свои двери детский сад «Ласточка». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу города Евгения Смышляева.
"В преддверии Дня города мы открываем новый детский сад «Ласточка». Садик по проекту вмещает в себя 125 детишек, но мы будем проводить уплотнение групп, так что воспитанников в нем будет больше", — сказал Смышляев.
Как рассказал глава города, садик построили в одном стиле с окружающими домами. Внутри стены всех этажей окрашены в разные цвета.
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