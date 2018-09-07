Благобегуны собрали более 400 тысяч рублей на Уфимском марафоне

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости . Второй сезон Уфимский Международный Марафон, который прошел 2 сентября 2018 года, снова обрел благотворительную составляющую. Как и в прошлом году, участники забега бежали со смыслом: они создавали «Поступки» на фандрайзинговой платформе «Сделай!» в поддержку местного благотворительного фонда «Мархамат», помогающего детям с особенностями здоровья.

В прошлом году более двух десятков «Поступков» было создано жителями Уфы на платформе «Сделай!», собрано более 200 тысяч рублей! В этом году благобегуны — активисты платформы «Сделай!» собрали 423 тысячи рублей в поддержку детей — подопечных фонда «Мархамат»! Все средства, собранные в рамках акции #БЕГУПОМОГУ, направлены на помощь детям центра детского развития при БОФ «Мархамат».