Более 300 детей пострадали от укусов клещей в Адыгее

От укусов клещей в Адыгее пострадали около 1000 человек

По состоянию на 3 сентября 2018 г. в медицинские организации обратились 946 пострадавших от укусов клещей, в том числе 316 детей. Укусы клещами зарегистрированы во всех административных территориях республики.

«Членистоногие (клещи) в количестве 1023 экз. исследованы на наличие возбудителей арбовирусных инфекций: в 51 случаях выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 13 случаях — ГАЧ», рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Адыгее.

По состоянию на 3 сентября обработано 7153 га зон массового отдыха, летних оздоровительных учреждений, парков, скверов и пастбищ.