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Иностранец-нелегал выдворен из Ульяновска и страны за недостойное поведение
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Иностранец-нелегал выдворен из Ульяновска и страны за недостойное поведение 

АиФ — Ульяновск + ещё 1 54 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Ленинский районный суд назначил наказание нарушившему режим пребывания в стране иностранцу, жившему в Ульяновске, за нарушение режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ). С помощью судебных приставов он был выдворен на родину.
Иностранец жил в России восемь лет, состоял в браке с россиянкой, является отцом четверых несовершеннолетних детей.
Все это время он злоупотреблял спиртными напитками, устраивал скандалы при детях, не занимался их воспитанием и содержанием. За последние шесть лет иностранец 10 раз привлекался к административной ответственности, приобрел судимость за побои и насилие по отношению к своему несовершеннолетнему ребенку.
Трое детей нелегала-дебошира содержатся в социально-реабилитационном центре, комиссия по делам несовершеннолетних ходатайствует перед судом о лишении родительских прав отца и матери.
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Женский форум
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