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В центре помощи семье и детям «Диалог» на Каргопольской пройдет день открытых дверей
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В центре помощи семье и детям «Диалог» на Каргопольской пройдет день открытых дверей 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В День города, 8 сентября, в центре социальной помощи семье и детям «Диалог» района Отрадное пройдет день открытых дверей. Как сообщили в администрации учреждения, посетить его смогут все желающие.
— Для гостей подготовлены разнообразные развлекательные программы, мастер-классы, конкурсы и праздничное чаепитие, — рассказали в администрации филиала. — Также в рамках мероприятия будут работать консультационные пункты, где специалисты центра проинформируют жителей по предоставлению социальных услуг и ответят на все интересующие вопросы.
Жителей района Отрадное будут ждать с 10.00 до 17.00 по адресу: улица Каргопольская, дом 11, корпус 2. (ип)
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