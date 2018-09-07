В центре помощи семье и детям «Диалог» на Каргопольской пройдет день открытых дверей

В День города, 8 сентября, в центре социальной помощи семье и детям «Диалог» района Отрадное пройдет день открытых дверей. Как сообщили в администрации учреждения, посетить его смогут все желающие.

— Для гостей подготовлены разнообразные развлекательные программы, мастер-классы, конкурсы и праздничное чаепитие, — рассказали в администрации филиала. — Также в рамках мероприятия будут работать консультационные пункты, где специалисты центра проинформируют жителей по предоставлению социальных услуг и ответят на все интересующие вопросы.

Жителей района Отрадное будут ждать с 10.00 до 17.00 по адресу: улица Каргопольская, дом 11, корпус 2. (ип)