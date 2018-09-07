Как только русские воспитывают детей

Все, что кажется привычным в России, порой приводит в шок жителей других стран. Отношение матерей к детям — не исключение. Давайте посмотрим на русских мам глазами иностранцев.

О русском воспитании

Американка Таня Майер , много лет прожившая в России и выпустившая книгу «Shapka, babushka, kefir. Как воспитывают детей в России», утверждает, что российское воспитание в корне отличается от европейского и американского. Какие-то вещи ей понравились, а какие-то — не слишком. Итак, что же свойственно только русским матерям?

Они чаще выбирают грудное вскармливание

Если у русской женщины есть молоко, то она, скорее всего, будет кормить младенца сама. И вряд ли вскоре после родов выйдет на работу, отдав ребенка в ясли или няням, как сплошь и рядом случается в той же Америке. В России принято предпочитать семью карьере.

Они мало надеются на помощь отца ребенка

В западных странах по выходным можно увидеть множество мужчин, гуляющих с детьми в парках. В России традиционно детьми больше занимаются матери, чем отцы. Если муж помогает с ребенком «по полной программе», то это расценивается скорее как исключение, чем как правило. Многие женщины стараются вообще не доверять детей папам, так как убеждены, что мужчина все сделает неправильно.

Они часто доверяют детей бабушкам

На Западе это просто не принято. Там бабушки не сидят с внуками, а живут своей жизнью, например, ходят в различные клубы по интересам, путешествуют. У нас позвонить и спросить: «Мама, можно я оставлю у тебя Мишку до вечера?» в порядке вещей. Напротив, если у бабушки другие планы и она откажется заниматься внуком, русская мама смертельно обидится.

Они любят гулять с детьми

Русские мамы убеждены, что чем больше ребенок будет находиться на свежем воздухе, тем лучше для него. Поэтому гуляют с детьми часами. Лето стараются проводить на даче, если нет возможности — отправить ребенка к бабушке в деревню «на витамины».

Они тщательно следят за питанием детей

Большинство российских мам стараются соблюдать для своих детей принципы здорового питания — даже если сами питаются фастфудом. Могут ограничивать клубнику, цитрусовые или шоколад, если у ребенка на них аллергия. Редко какие мамы дают ребенку есть мороженое и пить холодные напитки — убеждены, что от этого у малыша разболится горло.

Они странно относятся к лечению детей

Очень многие женщины в России выступают против детских прививок. А лечить детей предпочитают не таблетками, а народными средствами и гомеопатией — меньше «химии». Тане Майер это также показалось диким: ведь законопослушные американцы привыкли, чуть что, бежать к врачам и в полном объеме выполнять их предписания… К тому же, русские мамы часто путешествуют вместе с детьми, и вывозить не привитого малыша в другие страны весьма рискованно, полагает Майер.

Они любят отдавать детей во внешкольные кружки и секции

В Европе ребенка принято доверять детскому саду или школе, и если он ходит в кружки, то обычно при данном учреждении. У нас же детей непременно стремятся записать в изостудию или на танцы при доме культуры, в музыкальную школу, на занятия иностранными языками… Считается, что чем больше внеклассных занятий ребенок посещает — тем престижнее.

Они постоянно воспитывают детей

Не чавкай за столом!», «Не ходи по лужам!», «Веди себя прилично!» То, что русские мамы постоянно делают своим детям замечания, кричат на них и даже порой шлепают у всех на глазах, приводит неподготовленных иностранцев в оторопь. В Японии до пяти лет детям вообще разрешают делать почти все, а в большинстве западных стран замечания им делают только в совсем уж вопиющих случаях. Если ребенок, скажем, ест руками или слишком громко кричит, то на это нередко попросту не обращают внимания.

Они наказывают не только своих, но и чужих детей

«Однажды в Москве мой сын нашалил, и одна няня звонко хлопнула его по ладошке — мол, нельзя, — вспоминает Майер. — Я попросила ту женщину не делать так больше, на что она удивилась: «А что такого? У нас так принято!»». Действительно, в России женщина может сделать резкое замечание приятелю своего ребенка или даже ударить его за какой-то проступок, и далеко не всегда это становится поводом для жалоб и разбирательств. На Западе же считается, что воспитывать можно только собственных детей. Если что-то вас не устраивает — идите жалуйтесь родителям ребенка, но ни в коем случае не трогайте его сами!