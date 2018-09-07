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В Кузьминках для детей провели городской праздник «Здравствуй, школа!»
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В Кузьминках для детей провели городской праздник «Здравствуй, школа!» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Городской праздник «Здравствуй, школа!» состоялся на базе Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина в Кузьминках. Гостями стали первоклассники и учащиеся младших классов, которые воспитываются в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также взрослые — те, кто готов стать приемным родителем или опекуном.
В мероприятии принял участие префект ЮВАО Андрей Цыбин, который отметил важность проведения подобных праздников. С Днем знаний ребят поздравил и начальник Управления по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Карпов и рассказал им об основных нормах безопасности в повседневной жизни. Памятные подарки и незаменимые элементы безопасности — световозвращатели — вручили детям и представители ГИБДД по Москве.
В рамках мероприятия были проведены подвижные игры, викторины по Правилам дорожного движения, а также концертная программа с участием детских творческих коллективов и воспитанников ЦССВ имени Ю. В. Никулина. На площадке был представлен штабной автобус Управления ГИБДД Москвы. Для детей провели полезные беседы по соблюдению ПДД и организовано чаепитие. Также на территории учреждения была организована выставка ретро-автомобилей и мотоциклов Госавтоиснпекции.
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