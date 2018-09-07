За знаниями — в поликлинику. Как прошел День здоровья в Краснодаре

В детских поликлиниках кубанской столицы прошёл День здоровья. Одновременно пациенты прошли осмотр сразу у нескольких узких специалистов. Записываться на приём не нужно было, достаточно просто прийти в день акции.

Без записи и очередей

Врачи детской поликлиники № 4 подготовились заранее: опубликовали объявление на официальном сайте, а также лично предупредили пациентов о возможности оперативно попасть к врачам.

«Переводим ребёнка в другой садик, нужно пройти медкомиссию, — рассказывает краснодарка Юлия Оксузьян, мама шестилетнего Артемия. — Увидела на сайте объявление о Дне здоровья, и решили прийти. Как удачно! За час ребёнка осмотрели ортопед, невролог, лор-врач, окулист, педиатр и даже сделали УЗИ брюшной полости, почек».

Семиклассник Максим Кузнецов пришёл в поликлинику сразу после школьной линейки. Мальчик недавно вернулся из отпуска на море и уже неделю лечит ухо. Явился на повторный приём к доктору.

Кстати, врачи не только вели приём, но и давали консультации.

«Электронные гаджеты отнимают здоровье у наших детей. Глаза вообще не приспособлены для восприятия пиксельного мерцающего изображения. Природой это не предусмотрено. Важно помнить, чем младше ребёнок, тем меньше времени он должен проводить перед монитором. И чем больше экран, тем дальше должно быть расстояние от глаз до него, — говорит офтальмолог Елена Кукленко. — К сожалению, проблемы со зрением к концу школы имеют ¾ класса».

Все — в спорт

Хирург Юрий Милейко отметил, что современные дети стали крепче, чем 30-40 лет назад. Сейчас родители большое внимание уделяют питанию, спорту с ранних лет. Всё это хорошая профилактика хирургических патологий: паховой грыжи, водянки.

«На 100 тысяч человек раньше выявляли десять паховых грыж, сегодня — пять», — сказал доктор.

Спорт, а в частности плавание и езду на велосипеде с ранних лет, порекомендовал ортопед Юрий Танский. Двухколёсный — хорошая профилактика вальгуса и проблем тазобедренных суставов.

Отоларинголог Владимир Песчаный обратил внимание на то, что в бассейн лучше начинать ходить в тёплое время года. Так детский организм быстрее адаптируется. Если же малыш начнёт страдать частыми отитами, гайморитами и другими заболеваниями лор-органов, тогда плавание лучше отменить. Оно должно приносить только пользу для здоровья.

«Мы ожидали, что на День здоровья придёт много людей, но оказалось намного больше. Врачи отработали гораздо больше времени, чем было запланировано, принимали до последнего пациента, — комментирует организатор мероприятия заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Наталия Шаншоева. — Каждые полгода устраиваем такие дни открытых дверей. В этот раз его девиз: знаний много должно быть, чтобы здоровье сохранить».